Cadastro biométrico começa em 3 cidades da região

A revisão biométrica obrigatória de eleitores começou oficialmente nesta segunda-feira em três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) – Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste – assim como em outros 475 municípios do Estado de São Paulo.

Em Santa Bárbara, porém, a 186ª zona eleitoral não tem kits biométricos e não recebeu funcionários para realizar o serviço, que deveriam ter sido enviados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

O órgão garante que os novos kits serão entregues até quinta-feira. Entretanto, os funcionários adicionais só devem estar disponíveis em março.

Foto: Marlon Oliveira

O LIBERAL apurou que a 186ª zona eleitoral não tem divulgado a revisão biométrica – destinada a todos que ainda não tiveram seus dados biométricos coletados pela Justiça Eleitoral – porque ainda espera a chegada dos kits. A falta de “estrutura” também influencia, já que o TRE não enviou os atendentes necessários.

Um funcionário da unidade, que pediu para não ser identificado, disse que a expectativa é de que a situação só seja normalizada em março. Atualmente, mais de 75% dos eleitores barbarenses ainda não fizeram o cadastramento, o que representa cerca de 100 mil moradores.

Segundo o cronograma do TRE, o serviço em Santa Bárbara pode ser feito até o dia 19 de dezembro deste ano e é obrigatório para todos os eleitores inscritos no município até o dia 25 de agosto de 2018. O cartório barbarense atende os eleitores mediante agendamento, que deve ser feito no site do TRE-SP no menu Serviços ao Eleitor/Agendar atendimento.

O TRE-SP garantiu ao LIBERAL que os novos kits serão entregues até esta quinta. Já os quatro novos atendentes para “incrementar o atendimento” iniciarão a partir de 11 de março. “Para o segundo semestre há previsão de que esse número seja aumentado para oito atendentes”, diz o órgão.

O serviço em Hortolândia também foi retomado nesta segunda e segue até 19 de dezembro. Cerca de 70% do eleitorado está irregular, ou seja, não tem cadastro biométrico, o que compreende 100 mil pessoas.

O prazo limite em Nova Odessa é o mesmo das duas cidades vizinhas. No total, 45.668 mil eleitores ainda não fizeram o cadastro, o que representa 69,4% do eleitorado.

Os eleitores que não comparecerem até o prazo final terão seus títulos cancelados, o que impede a participação nas eleições, empréstimos em bancos oficiais, inscrição em concursos públicos, a emissão de passaporte e CPF, entre outras restrições. Para fazer o cadastramento, o eleitor deve apresentar documento oficial de identificação, comprovante de residência recente e título eleitoral, se tiver.