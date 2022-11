Buffet infantil fecha e deixa famílias no prejuízo em Americana e Santa Bárbara

A rede Mini Gente anunciou nesta quarta-feira (2), pelas redes sociais, o fechamento das unidades de Americana e Piracicaba, deixando dezenas de famílias no prejuízo, inclusive as que fecharam contrato com o espaço que seria inaugurado em Santa Bárbara d’Oeste.

O encerramento das atividades aconteceu do dia para noite, pegando de surpresa até funcionários. “Ontem [terça-feira] teve festa, trabalhamos até uma hora da manhã”, declarou uma colaboradora que atuava na cozinha. Ela tem R$ 700 para receber da empresa.

Buffet Mini Gente anunciou fechamento por meio das redes sociais – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na nota publicada nas redes sociais, o buffet infantil afirmou que “a rede Mini Gente, com muita tristeza, muito choro e muita dor, anuncia hoje [quarta-feira] o fechamento de todas as unidades. A partir de hoje, nenhuma unidade estará aberta”.

O comunicado se espalhou rapidamente e muitos pais se dirigiram até uma das unidades de Americana, no Campo Limpo, em busca de respostas, mas não encontraram ninguém no endereço. A gerente de compras Regiane Cristina Carvalho de Macedo, de 40 anos, estava desesperada. A festa do filho dela, de 5 anos, estava programada para esta quarta-feira, às 13h.

“Meu filho teve febre durante à noite de tanta ansiedade pela festa e hoje fui surpreendida pelos convidados entrando em contato comigo sobre o comunicado. Falei com eles [equipe do buffet] ontem [terça-feira] e pediram para trazer as lembrancinhas hoje [quarta-feira], 11h30”, afirmou Regiane, ainda em choque com a notícia do fechamento. Ela pagou cinco parcelas da festa, um total de R$ 1.350.

A administradora Fabiane dos Santos, de 40 anos, pagou R$ 3,1 mil à vista para realização da festa de 9 anos da filha, marcada para esta quinta-feira. “Fechei o contrato no começo do ano e hoje [quarta-feira] acordei com o comunicado do fechamento”, disse, sem conseguir conter as lágrimas.

Consultora de vendas, Marielle Macedo, de 37 anos, pagou R$ 3,5 mil à vista para uma festa programada para janeiro do ano que vem, na unidade que seria aberta em Santa Bárbara pelos mesmos donos dos espaços de Americana. “Seria uma festa para 70 pessoas, sem inclusão de decoração e cervejas. Fiquei sabendo do fechamento pelas redes sociais e agora temos um grupo no WhatsApp para ver como proceder”, declarou.

As famílias procuraram a delegacia e foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência via internet. Todas tentaram contato com os donos do buffet, sem sucesso.

A reportagem do LIBERAL também ligou várias vezes para os proprietários, mas os números caíram na caixa postal. Um dos funcionários disse que acordou com uma outra colega de Piracicaba falando do fechamento das unidades e também tentou, sem êxito, falar com os patrões. “Não chega mensagem, não completa ligação”, lamentou.