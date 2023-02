Bombeiros da região atuam em buscas de corpos e falam sobre dificuldades no litoral norte

Três bombeiros de Americana e Hortolândia estão atuando nas buscas por corpos no litoral norte, desde a última segunda-feira. Eles se uniram a diversos grupamentos em São Sebastião, cidade mais afetada pelas tempestades que atingiram a região nos últimos dias.

Participam o sargento Antunes, de Hortolândia, e o cabo Izidoro e o soldado Luiz, de Americana. Eles atuam nas áreas de Boiçucanga, Toque-Toque Grande e Barra do Sahy, onde houve o maior número de vítimas até o momento.

“Somente a nossa equipe atuou nas remoções de oito corpos, mas infelizmente ainda tem muita gente soterrada. Nossas buscas estão concentradas na região do Sahy”, disse o cabo Izidoro ao LIBERAL.

Bombeiros enfrentam lama e destruição na tentativa de localizar pessoas soterradas – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo ele, os bombeiros estão tendo muita dificuldade nas buscas, devido à grande quantidade de lama, ferro retorcido e árvores caídas. Paredes de residências foram danificadas e em alguns pontos os carros estão praticamente soterrados.

Os vídeos registrados por ele mostram a dificuldade de acesso aos locais mais afetados. Os agentes precisaram improvisar o caminho com pedaços de tábuas. “O acesso aos bairros está reduzido. A maioria dos recursos chega por helicóptero ou barco”, destaca.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, cães da PM (Polícia Militar) também estão sendo utilizados nas buscas.

O Grard (Grupo de Resgate de Animais em Desastres) está em São Sebastião e trabalha para localizar animais presos nos escombros, em casas nas áreas de risco ou que fugiram e estão perdidos.

Os temporais na região se tornaram os maiores registrados na história do Brasil. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres), as chuvas que caíram no último sábado e domingo resultaram no acumulado de 682 mm em Bertioga e 626 mm em São Sebastião.

SEGURANÇA. A PM divulgou nas redes sociais que está atuando no policiamento na região do Heliponto Abílio Diniz e Portinho, na Barra do Sahy, e alerta que é falsa a informação de que estão ocorrendo saques e furtos de doações.

O comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia, Rodrigo Domingos Vieira, disse que um grupo de 16 agentes irá hoje para São Sebastião.

Entre eles, o guarda e vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Eliel Miranda (PSD). “Os guardas irão atuar nas áreas de isolamento, buscas e para fortalecer a segurança”.