Bolsonaro e Tarcísio tiveram maior vantagem no Colina, Jd. Helena e Nardini

A maior vantagem na votação conquistada por Jair Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições em Americana, se deu nos bairros Jardim Colina, Jardim Helena e Residencial Nardini. O mesmo ocorreu com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputou contra Fernando Haddad (PT).

Levantamento do LIBERAL identificou, novamente, um domínio quase absoluto do presidente na cidade. Bolsonaro venceu em 510 das 512 seções eleitorais do município. No primeiro turno, quando disputava com Lula e mais nove candidatos, o nome do PL havia sido o mais votado em 504.

Presidente, que não conseguiu reeleição, venceu em todas as cidades; em duas delas, Santa Bárbara e Nova Odessa, foi o mais votado em todas as urnas – Foto: Editoria de Arte / Liberal

No total, Bolsonaro teve 92.771 votos no segundo turno, o equivalente a 67,26% dos votos válidos. Já Lula conseguiu 45.165 (32,74%).

A análise do LIBERAL considerou os votos por urna nas duas zonas eleitorais de Americana, a 158ª e a 384ª. Para identificar os bairros onde os votos foram dados, que costumam ser próximos a onde moram os eleitores, levou-se em conta a localização da escola que era ponto de votação.

No Jardim Colina, eleitores estavam divididos em oito seções, na Escola Estadual Mario Patarra Fratini e na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Jacina. Nestas urnas, foram 1.588 votos (74,59%) a Bolsonaro e 541 (25,41%) a Lula. Foi a maior vantagem do presidente contra o petista na cidade.

Domínio

No Jardim Helena, a FAM (Faculdade de Americana) agregou todas as 17 seções do bairro. No local, o placar foi de 3.335 (71,95%) a 1.300 (28,05%) para Bolsonaro.

Já no Residencial Nardini, bairro nobre do município, o presidente teve 1.801 votos (71,81%) a 707 (28,19%) nas oito seções do Senai.

Jair Bolsonaro, que ao final da apuração nacional não foi eleito, conseguiu mais de 70% dos votos em 152 das 512 urnas da cidade.

A vantagem de Lula, por outro lado, só se deu em duas delas: uma na Escola Estadual Delmira Oliveira Lopes, na Cidade Jardim (149 a 131 votos), e outra na Escola Estadual Professor Martinho Rubens Belluco, na

Praia Azul (76 a 66).

Tal como no primeiro turno, no segundo, a vantagem de Bolsonaro é menor quando a votação ocorre em bairros periféricos. Em áreas como o Mathiensen e a Praia Azul, o percentual ficou em 58% a 42% para o presidente.

No caso de Tarcísio, o desempenho foi semelhante. O candidato ao governo estadual também venceu Haddad em 510 das 512 urnas no município. Em 156 delas, teve 70% ou mais dos votos da seção.

Aliado de Bolsonaro, Tarcísio foi eleito para comandar o Estado a partir de 2023. Em Americana, ele bateu recorde de votos para um candidato no segundo turno – foram 88.501 contra 42.776 do petista.

O levantamento do LIBERAL nos votos à Presidência e ao Governo de São Paulo mostram ainda que em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas venceram em todas as urnas dessas duas cidades.