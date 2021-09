Bolsa do Povo da Educação pode beneficiar 60 alunos do CPS da região

Na Fatec de Americana e na Etec Polivalente são 14 vagas em cada - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As Fatecs e Etecs das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) estão com 60 vagas abertas para o Bolsa do Povo Educação Centro Paula Souza. O programa estadual prevê o pagamento de benefício mensal no valor de R$ 500 aos responsáveis legais de alunos da rede estadual de ensino técnico em situação de vulnerabilidade social.

Os bolsistas vão auxiliar as equipes gestoras das Etecs e Fatecs no cumprimento do protocolo sanitário para o retorno facultativo às aulas presenciais.

Na Fatec de Americana e na Etec Polivalente são 14 vagas em cada. Já na Etec de Santa Bárbara d’Oeste são 10 vagas para os bolsistas. Em Sumaré, a Fatec tem seis vagas e a Etec em Hortolândia tem oito. Em Nova Odessa, a Etec também tem oito vagas.

Os beneficiários do programa serão entrevistados pelos diretores de cada unidade. Todos os auxílios devem ser aprovados pelo Núcleo Regional de Administração do Centro Paula Souza.

Os selecionados devem cumprir jornada de 20 horas semanais (quatro horas diárias), com contrato que dura seis meses, com a possibilidade de prorrogação até 31 de dezembro de 2022. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever no site www.bolsadopovo.sp.gov.br até o dia 12 de setembro e cumprir os seguintes requisitos: