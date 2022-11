Bloqueios na Anhanguera e na SP-304 renderam 91 multas pela PMR na região

Trecho da Rodovia Anhanguera, em Americana, foi bloqueado por manifestantes - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Polícia Militar Rodoviária aplicou, ao todo, 91 multas referentes aos bloqueios realizados em rodovias nos trechos que compreendem Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O número se refere ao período de 31 de outubro a 2 de novembro e foi informado pela corporação na última semana, em resposta ao LIBERAL, por meio da Lei de Acesso à Informação. De acordo com o levantamento, houve 79 autuações na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, e 12 na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Americana e Santa Bárbara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na Anhanguera, os militares aplicaram quatro multas por bloqueio de via com veículo, infração prevista no artigo 253 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

As outras 75 foram aplicadas com base no artigo 253-A, que proíbe o uso de “qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização”. De acordo com a polícia, houve 13 casos de interrupção, 60 de restrição e dois de perturbação.

Na SP-304, os policiais registraram uma multa por bloqueio e 11 por restrição de circulação. O descumprimento aos artigos 253 e 253-A é uma infração gravíssima. No caso do 253, o infrator paga R$ 293,47 e tem o veículo apreendido. Quanto ao 253-A, as penas são uma multa de R$ 5.869,40, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e remoção do veículo.

ELEIÇÃO. Os bloqueios foram realizados por pessoas contrárias à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República, como forma de protesto.

Conforme o LIBERAL noticiou à época, na Luiz de Queiroz, os manifestantes estavam abastecidos com suprimentos, como água, alimentos e roupas, viabilizados pelos próprios apoiadores do movimento, e realizavam churrasco com as duas faixas da via interditadas, na pista sentido Piracicaba.

Na região, os atos tiveram início na tarde de 31 de outubro, um dia após o segundo turno das eleições. A Polícia Militar liberou os bloqueios na noite de 2 de novembro. Cerca de 100 policiais estiveram em um dos pontos de interdição da SP-304.

Na Anhanguera, na altura de Limeira, houve necessidade de intervenção da Tropa de Choque, que recorreu ao uso da força e utilizou bombas de efeito moral.