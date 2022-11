Bloqueios em rodovias da região atravessam a noite e permanecem nesta terça

Os bloqueios nas rodovias continuam na manhã desta terça-feira (1°) na região. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado no segundo turno nas eleições, fecharam vias com os veículos e fazem filas nos acostamentos. As paralisações começaram na tarde de segunda-feira (31).

Apoiadores de Jair Bolsonaro mantém bloqueios nas rodovias nesta terça-feira – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Conforme apurou o LIBERAL nesta terça-feira, os manifestantes permaneciam na Rodovia Anhanguera, em Limeira. O congestionamento era de ao menos 7 quilômetros. Seguem fechadas as pistas sentido interior e capital, a partir do km 148.

Na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), o ponto de bloqueio acontece em frente ao Aeroporto Municipal, em Americana. Em Santa Bárbara, na mesma rodovia, apoiadores do Bolsonaro realizam desvios para os bairros Vila Sartori e Santa Rita. Quem tentava seguir em frente corria o risco de ficar parado na via.

Em outras cidades da região, de acordo com a CCR Autoban, nesta manhã havia bloqueios na Anhanguera em Nova Odessa, do km 118 ao 120, em Hortolândia, lentidão pela Rodovia dos Bandeirantes, do km 100 ao 107 e ainda em Campinas, tráfego parado no acesso à Rodovia Dom Pedro I.

Um dos organizadores da paralisação na SP-304, o motoboy e proprietário de caminhões Marcos de Oliveira, de 50 anos, era responsável nesta terça-feira por fazer indicações para os motoristas saírem da rodovia e acessarem os bairros. Uma fila de caminhões estava parada no acostamento.

“O objetivo é chamar as pessoas para as ruas, uma situação desagradável que está nosso país, a gente tem que andar pra frente e não pra trás”, afirma o motoboy. Segundo ele, não havia previsão para a liberação do tráfego.

A reportagem conversou com alguns caminhoneiros que estavam parados desde a noite de ontem na SP-304, em Santa Bárbara. Nem todos são favoráveis a paralisação, entretanto, foram coagidos a estacionarem.

Ainda durante os desvios, muitos motoristas reclamavam da situação, como uma mulher que se irritou pelo desvio, pois estava indo fazer uma cirurgia.

Uma viatura da PMR (Polícia Militar Rodoviária) compareceu na SP-304 por volta de 7h15. Até a publicação desta reportagem, os bloqueios continuavam.