Beneficiários do Auxílio Brasil superam número de empregados na região

O número de famílias beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil, na RPT (Região do Polo Têxtil), é mais do que o dobro da quantidade de empregos com carteira assinada abertos no decorrer de 2022.

De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, entre janeiro e novembro do ano passado foram criadas 17.286 vagas formais em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Em dezembro, segundo dados do Ministério da Cidadania, 40.309 famílias receberam o Auxílio Brasil nessas cinco cidades, mais do que o dobro do total de empregados neste ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, em 2022, foi uma das principais propostas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha. Até dezembro, o governo depositou parcelas de R$ 600. A partir deste mês, o valor volta a ser R$ 400, com o fim do benefício emergencial de R$ 200, aprovado antes das eleições.

Professor do Instituto de Economia da Unicamp, Walter Belik afirma que o antigo Bolsa Família respeitava as diretrizes estabelecidas pelo CadÚnico (Cadastro Único) e pelas condicionalidades impostas pelo programa.

Entre elas, criança tinha que estar matriculada na escola, gestante deveria fazer o pré-natal e o recém-nascido teria que ser acompanhado, inclusive com a caderneta de vacinação em dia. E se a renda da família atingisse um determinado patamar o beneficiário era cortado do programa. Mas para isso, afirma o professor, havia o acompanhamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), que atualizava o CadÚnico.

“Com o governo Bolsonaro perdeu-se tudo isso, o Auxílio Brasil passou a dar benefícios a todos que se cadastrassem via aplicativo da Caixa. Não há acompanhamento de nada, pois o objetivo é absolutamente eleitoreiro. Com isso, tivemos mais de 73 mil militares recebendo o auxílio, além de empresários e até um ministro de Estado em um universo de quase 60 milhões de pessoas”, afirma.

Para o professor de Economia da Fatec (Faculdade de Tecnologia de Americana), Marcos Dias, os números mostram que a criação de empregos formais na região, assim como no Brasil, foi muito pequena durante 2022.

“E as pessoas, com empregos informais, de baixa remuneração, passaram a solicitar também o auxílio. Como o emprego informal não é identificado pelo CadÚnico, a pessoa é considerada desempregada pelo governo, e, portanto, passa a ter direito”.