Beneficiado com ‘saidinha’ é preso após perseguição em cidades da região

Há um dia de voltar à unidade prisional, após ser beneficiado pela “saidinha” de final de ano, um homem de 34 anos foi detido, pela PM (Polícia Militar), após uma perseguição por três cidades da região, na madrugada desta terça-feira (2).

Segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), todos os sentenciados que foram beneficiados com a saidinha de fim de ano devem retornarem para as unidades prisionais nesta quarta-feira (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, os PMs faziam patrulhamento em Americana e, por volta de 0h30 desta terça-feira, viram dois carros, um Honda Civic e um Volkswagen Golf realizando uma manobra irregular na Rua Gioconda Cibin, para acessarem a Rua Francisco Coral Chiquinho, em Americana.

Sinais luminosos e sonoros de parada foram dados, os quais não foram obedecidos pelos condutores.

Na sequência, os motoristas dos dois carros entraram na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e os policiais acompanharam os veículos. Em determinado momento do trajeto, o motorista do Golf conseguiu despistar os militares que seguiram acompanhando o Civic.

Houve perseguição por diversas ruas de Americana e Nova Odessa até, que em Santa Bárbara, na Rua Romeu Fornazari, no Dona Regina, os militares conseguiram deter o motorista.

Dentro do carro estava o motorista e um passageiro. Ao ser indagado sobre o motivo da fuga, o condutor alegou que não tinha CNH e, além disso, estava em “saidinha” temporária de final de ano.

Ele foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara, onde foi autuado por dirigir sem habilitação e de forma perigosa e, em seguida, foi conduzido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, um dia antes do término do seu benefício, que se encerraria nesta quarta. Já o passageiro do Civic foi liberado.