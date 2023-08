Bebê recém-nascido é abandonado em área rural de Pedreira

Um bebê recém-nascido foi abandonado às margens de uma estrada rural localizada no município de Pedreira, na RMC (Região Metropolitana de Campinas), e encontrado na manhã desta quarta-feira (23), por moradores das imediações do local.

Segundo as informações da Guarda Municipal de Pedreira, que atendeu à ocorrência, a criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, em seguida foi levada a um hospital da cidade e passa bem.

Criança foi socorrida e passa bem – Foto: Guarda Municipal de Pedreira / Divulgação

De acordo com a própria Guarda Municipal, por volta de 7h, os patrulheiros foram chamados por um casal, que afirmavam terem achado um bebê abandonado.

O homem e a mulher afirmaram que estavam caminhando pela Estrada Municipal Basílio Vieira de Godoy, quando ouviram um barulho. Ao se aproximarem, os dois notaram que tratava-se de uma criança e, deste modo, decidiram acionar as autoridades de forma imediata.

Os patrulheiros foram ao endereço citado na denúncia e, quando chegaram, o recém-nascido, um menino, já estava sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a companhia, o Conselho Tutelar de Pedreira foi acionado para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis para o caso.

Até a publicação deste texto, no entanto, os pais do bebê não ainda tinham sido identificados e um boletim de ocorrência sobre o caso seria registrado na delegacia do município.

As investigações para tentar achar os pais da criança serão conduzidas pelo SIG (Setor de Investigações Gerais).