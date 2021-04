Bebê de três meses é abandonado em calçada de Piracicaba

Um bebê de três meses foi abandonado pela mãe na calçada de uma residência da Avenida Jaú, no Jardim Tatuapé, em Piracicaba, na noite desta quarta-feira (7).

Segundo informações da PM (Polícia Militar), a corporação foi acionada por volta de 20h45 pelos moradores do imóvel relatando que uma mulher tinha deixado o bebê na calçada. Eles ainda passaram o endereço da mãe.

Menino de três meses foi deixado na calçada de uma casa – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os policiais foram averiguar a denúncia e próximo ao local indicado, em um bar na Comunidade Portelinha, viram a mulher. De acordo com a PM, ela tinha sinais de embriaguez e aparentava ter utilizado drogas, pois havia resquícios de entorpecentes em seu nariz.

Questionada, a mulher confessou que tinha deixado a criança na calçada, pois suspeitava que o morador era o pai da criança.

Os envolvidos foram encaminhados até o plantão policial do município e foram liberados após o registro da ocorrência. A criança foi levada para a Casa de Acolhimento do Bom Menino e o Conselho Tutelar tomaria as medidas cabíveis.