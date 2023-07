Bases dos bombeiros militares são inauguradas em Sumaré e Nova Odessa

Com as duas novas unidades, a região passa a contar agora com 48 bombeiros a mais, sendo 38 militares e 10 civis

As unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Nova Odessa e Sumaré foram inauguradas na manhã desta terça-feira (11). Com isso, a corporação passa ter 48 civis e militares a mais na região.

A solenidade, que estava marcada para acontecer na última semana, foi adiada por conta de compromissos do Governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apesar da alteração, não pode comparecer ao evento. No entanto, ele foi representado na cerimônia pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que estava acompanhado de oficiais da Polícia Militar, Bombeiros e autoridades.

Em Sumaré, a inauguração aconteceu às 9h30, na Rua Cezar Moranza, 730, na Vila Santa Terezinha.

O comandante dos bombeiros de Sumaré, Antonio Brustolin diz que Sumaré terá o efetivo de 33 militares, sendo 23 estaduais e 10 municipais. “Todos estão aptos e trabalharão juntos em quaisquer situações em 24 horas por dia”, relata.

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) também comemorou a chegada ao município de duas novas viaturas, que são a motobomba e a de resgate. “Também temos outros dois veículos idênticos na Defesa Civil da cidade, ou seja conseguimos dobrar nossa atuação”, explica.

Já em Nova Odessa, a inauguração ocorreu às 11h, na sede da corporação na Avenida São Gonçalo, 2.303, no Jardim Santa Rita 1.

Unidade de Nova Odessa fica na Avenida São Gonçalo, 2.303, no Jardim Santa Rita 1. – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

“É um sonho que desde o meu tempo de vereador que vira realidade. Eu fico muito orgulhoso de ser o prefeito que está inaugurando essa unidade do Corpo de Bombeiros, que está estruturando Nova Odessa para o futuro com essa e outras conquistas. Nossa cidade completou 118 anos neste ano, a população sempre quis os Bombeiros, mas só agora conseguimos viabilizar”, afirma o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

O comandante dos bombeiros de Nova Odessa, sargento Whander Alencar Cardoso, enfatiza que a cidade iniciará a atuação com 15 bombeiros. “O atendimento será mais rápido para a população do município. Teremos uma viatura de autobomba e outra de resgate”, diz Whander.

Para o deputado Dirceu Dalben (Cidadania), os novos postos representam um avanço para a região. “Foram sementinhas plantadas em 2019, no nosso trabalho na Comissão de Finanças do Estado, que renderam frutos agora na gestão do governador Tarcísio e do secretário Derrite”, enfatiza Dirceu.