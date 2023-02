Bares e restaurantes fizeram 61% mais contratações em 2022

Estatística na região saltou de 456 vagas em 2021 para 737 no ano passado; saldo de empregos reforça a importância do setor de alimentação para a economia

O número de profissionais contratados para trabalhar em bares e restaurantes da RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 61% no ano passado em comparação com 2021. O total de vagas saltou de 456 para 737, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) Campinas.

Em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas) foi gerado, no ano passado, 3.741 empregos. O número abrange 20 municípios, inclusive os da RPT – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia – que juntos respondem por 19% (737) do total de contratações.

Para o presidente da Abrasel regional Campinas, Matheus Mason, o saldo de empregos reforça a importância do setor de alimentação para a economia e na geração de vagas, até para aqueles que buscam pelo primeiro emprego.

Bares como o Beppo, em Americana, contrataram mais: Gabriel Gavioli entrou na equipe – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“O setor de alimentação ficou entre as atividades que mais abriram vagas no país no ano passado. E também entre as primeiras que tiveram saldo positivo, com variação relativa de 9,96%, bem acima da média no país, que foi de 5,01%”, acrescenta.

Segundo a Abrasel, as profissões que tiveram mais contratações no país, no setor de alimentação, no ano passado, foram atendente de lanchonete (45.193) e cozinheiro (36.828). Presidente nacional da associação, Paulo Solmucci afirma que a maioria das vagas criadas trata-se do primeiro emprego, que “dá chance a jovens de entrar no mercado de trabalho e crescer e muitos acabam também abrindo depois o próprio negócio”.

Em Americana, o número de contratações saltou de 181 para 295, um aumento de 62% entre os anos de 2021 e 2022. O Beppo Giovanni é um dos bares e restaurantes localizados no município que viu a necessidade de ampliar o quadro de funcionários para dar conta da demanda.

“Fizemos várias contratações em diversos setores da empresa como auxiliar administrativo, garçom, barman, cozinheiro e auxiliar de cozinha”, afirma Giovanni Stival Panfilio, proprietário do estabelecimento.

De acordo com o empresário, durante e após a pandemia da Covid-19, o Beppo criou novas frentes de trabalho e o serviço de delivery. “Quando retornamos o atendimento presencial, estas e outras frentes se mantiveram e por isso a necessidade de contratação de mais colaboradores”.

Com cinco unidades espalhadas por Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, o restaurante Dona Maria viu a necessidade de contratar, no ano passado, ajudantes de cozinha e atendentes.

“Como nosso foco principal era atendimento de mesa, na pandemia houve redução de equipe. Essa volta só aconteceu efetivamente em 2021. E em 2022, tivemos um aumento nas vendas, principalmente por ter mantido o serviço delivery. Com isso, tivemos que contratar mais profissionais”, afirma Gustavo Antoniassi, gerente comercial das unidades, sendo duas em Americana, duas em Santa Bárbara e uma em Nova Odessa.