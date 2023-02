Bares e restaurantes aprovam lei para combater violência contra mulheres

Donos de bares e restaurantes de Americana e Santa Bárbara d’Oeste consideram viável a aplicação da lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que obriga os estabelecimentos a ajudar mulheres que estejam sofrendo alguma situação de violência nos locais.

A legislação foi publicada no último sábado, dia 7, no Diário Oficial do Estado. Por meio dela, bares, restaurantes, boates e casas noturnas são obrigados a capacitar os funcionários para identificar e combater casos de assédio sexual e violência contra mulheres. A exigência do amparo se baseia no protocolo de Barcelona, que foi implementado pela boate onde uma mulher denunciou o jogador Daniel Alves, na Espanha.

Em Campinas, alguns locais já estão se adequando – Foto: Abrasel / Divulgação

“Acredito ser viável [refere-se a aplicação], porém, precisamos de uma campanha muito bem pautada, com direitos e deveres para que a população seja bem instruída de como tudo isso vai funcionar. Caso contrário, teremos muita confusão e mais polarização no confronto das ideias”, opina Giovanni Stival Panfilio, proprietário do Beppo, em Americana.

Segundo Paulo Oliveira, proprietário do Praça Brasil, também em Americana, o conteúdo da lei é semelhante a várias situações recorrentes em bares, restaurantes e casas noturnas. “É um assunto em evidência há anos, portanto, vejo como importante a formalização em lei”.

Oliveira afirma que o estabelecimento já adota procedimentos semelhantes aos indicados na legislação e que já está providenciando as adequações necessárias para o cumprimento da lei recém-sancionada.

Um dos trechos da lei pontua que o auxílio à mulher deverá ser prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de um acompanhante até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. A legislação também obriga os estabelecimentos a fixarem cartazes nos banheiros femininos ou em qualquer outro ambiente, informando a disponibilidade do local para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco.

Sócias-proprietárias do Píer 53 Bar e Gastronomia, em Americana, Rosemery Henrique Costola e Alessandra Gaspar concordam com a legislação. “A aplicação é viável até porque trata-se de um assunto importante, delicado.”

E se depender da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), a legislação vai emplacar com facilidade no município. “Acho super viável e acredito que podemos auxiliar na disseminação da lei”, afirma o vice-presidente da entidade, Evandro Barizon.

A novidade também teve a aprovação do sócio-proprietário do Dona Beleza, em Santa Bárbara d’Oeste, Mateus Garcia Mutti. “Acho bem legal, temos que tentar ajudar de alguma forma. E não vejo problemas em ter que oferecer algum tipo de treinamento aos funcionários para saber lidar com situações como essa”.