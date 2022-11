Bares de Americana e Santa Bárbara se preparam para a Copa do Mundo

Os bares de Americana e Santa Bárbara d’Oeste já estão em contagem regressiva para o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os jogos começam em 20 de novembro e a seleção brasileira estreia no Mundial contra a Sérvia, no dia 24, às 16 horas. E se depender dos estabelecimentos comerciais, a data promete ser animada e com bares lotados.

Em Americana, o proprietário do Praça Brasil, na Avenida Brasil, Paulo Oliveira, reforçará a infraestrutura com Smart TVs em pontos estratégicos e um super telão Full HD. A sonorização ficará por conta de um sistema especial de áudio de alta qualidade. Após o término dos jogos, estão programadas apresentações musicais com muita cerveja, chope gelado e delícias culinárias da casa.

Thiago e Mateus, do Dona Beleza, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

No Bluesteco Bar, na Rua Washington Luís, no Centro, em Americana, o proprietário Thiago Barreto espera casa cheia em todos os dias de jogos do Brasil. Para atrair os torcedores, ele programou sorteios de vouchers e camiseta personalizada do estabelecimento, além de brindes.

Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, quando os jogos do Brasil estão previstos para às 16 horas, o bar abrirá às 15 horas. No dia 28 de novembro, uma segunda-feira, será aberto às 11 horas com almoço especial, uma paella caipira. Neste dia, o Brasil entra em campo às 13 horas.

No Armazém 110, na Rua das Paineiras, no Jardim São Paulo, a cada gol do Brasil será oferecida uma rodada de shot Jim Beam, além de descontos em chope e cerveja, afirma o proprietário, Guga Nardini Neto. Também estão previstos descontos em porções durante a Copa.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o Dona Beleza, na Rua Treze de Maio, no Centro, promete promoções nos valores dos chopes durante os jogos e o tradicional cardápio da casa, com porções, saladas, pratos a la carte e petiscos quentes e frios.

Os irmãos e sócios-proprietários do bar, Mateus e Thiago Garcia Mutti esperam aumentar o faturamento em até 60% nos dias de jogos da seleção brasileira.

Inaugurada no ano passado em Santa Bárbara, a 3 Américas Cerveja Artesanal, no Villa Multimall, também está contando os dias para o início da Copa do Mundo.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Depois de dois anos de pandemia, a população está ansiosa por momentos de lazer e alegria. Esperamos um bom movimento”, declarou um dos sócios-proprietários, Fernando Silva.

Setor de alimentação: projeção de 50% de alta no faturamento

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) Regional Campinas aponta para uma alta de 50% no movimento em novembro e dezembro na comparação com os meses “normais”.

Além da Copa do Mundo, a entidade, que reúne 50 municípios, entre eles Americana e Santa Bárbara d’Oeste, acredita que as festas de final de ano e as confraternizações devem dar um grande impulso para os restaurantes e bares.

A associação também afirma que a forte demanda deve resultar na geração de aproximadamente 12 mil vagas temporárias de emprego nos meses de novembro e dezembro na área de abrangência da entidade.

“Neste ano, os dois últimos meses vão ser ainda mais fortes em decorrência de um evento fora de época, como a Copa do Mundo, somando dois fatores importantes para o setor”, explica Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas. Ele acredita que em vários estabelecimentos, a estimativa de 50% no aumento pode até dobrar.