Bandidos tentam vender objetos furtados ao dono

Um homem de 34 anos e uma mulher de 43 foram presos nesta segunda-feira, após furtarem dois vasos de flores e um banco de uma casa desocupada, em Americana, e tentarem vender os objetos ao próprio dono.

Segundo o empresário Fernando Gatto, 40, por volta das 5h ele foi abordado na Rua do Cobre, em Santa Bárbara d’Oeste, por duas pessoas que tentavam vender dois vasos de orquídeas e um banco de madeira por R$ 20.

Porta e janela foram danificadas pelos ladrões que acabaram presos por furto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele reconheceu os objetos, que pertencem a sua floricultura, que fica na Avenida Iacanga e estavam na casa ao lado, a residência de sua avó.

Depois disso, o empresário distraiu os ladrões, dizendo que iria fazer café para eles, e chamou a PM (Polícia Militar).

“Foi Deus eu sair na rua bem na hora que eles estavam vendendo. Eu acho que viram minha casa cheia de flores e pensaram em vender, mas tiveram o azar de serem da minha floricultura. Eu reconheci porque eram as flores que íamos levar no cemitério, no túmulo do meu avô e pai”, relatou Fernando.

O caso foi registrado como furto no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste e os bandidos acabaram presos. P.N.