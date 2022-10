Bandidos se apresentam como advogados de ações de precatórios e aplicam golpes na região

Moradores da região de Americana que esperam há anos para receber pagamentos de precatórios estão sendo vítimas de golpes. Criminosos têm usado o nome de advogados dos clientes e cobram para, supostamente, liberar o dinheiro.

Precatórios são valores determinados por sentenças judiciais em processos contra municípios, estados ou a União, em decisões definitivas, quando não há mais possibilidade de recursos, em caso de vitória do cidadão. São processos longos, que podem levar anos e envolvem indenizações altas.

Segundo o LIBERAL apurou, nas últimas duas semanas, moradores de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré foram procurados, via WhatsApp, por golpistas.

Eles dizem que são advogados do processo ou mesmo servidores do judiciário e afirmam que conseguem liberar o dinheiro do precatório, mas para isso, a vítima precisa fazer um pagamento de guias ou serviços jurídicos que não existem.

Uma aposentada de 60 anos, de Nova Odessa, caiu na fraude e perdeu R$ 2,8 mil com a promessa de que receberia R$ 105 mil. “Recebi uma mensagem com o logo supostamente do escritório que cuida do meu processo dizendo que tinha sido liberado o pagamento de uma das minhas ações. Mas que para liberar a quantia teria que pagar algumas certidões referentes ao imposto de renda no valor de R$ 2.990.”

A aposentada, no entanto, disse que não tinha esse valor e perguntou se poderia parcelar.

“Num primeiro momento, a pessoa disse que poderia pagar em duas vezes. Pedi emprestado para o meu irmão e fiz um Pix no valor de R$ 1,4 mil, pois ela baixou o total para R$ 2,8 mil. No final do mesmo dia, ela voltou atrás e disse que não haviam aceitado o parcelamento. Fiquei desesperada e entrei no limite do cheque especial para pagar”, conta.

A aposentada só desconfiou se tratar de um golpe quando o criminoso disse que ela teria que fazer mais um pagamento no valor de R$ 2,9 mil referente a IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ela tenta, agora, receber o dinheiro perdido judicialmente.

De acordo com o advogado José Almir Curciol, os golpistas usam uma linguagem bastante técnica, com termos jurídicos, para convencer as vítimas. “Por mais que muitas das informações passadas por eles sejam falsas, somente um profissional que conhece o direito processual a fundo reconheceria se tratar de um golpe”, afirma.

Ainda que o WhatsApp seja o canal mais usado pelos criminosos, o advogado alerta que a comunicação com as vítimas também é feita por meio de cartas, e-mail e até mesmo ligações.

REGISTROS. Delegado assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Americana, José Luiz Joveli afirma não existirem casos desta natureza registrados na região. “Fiz um levantamento sobre isso recentemente e todas as delegacias informaram de forma negativa. Existem golpes, mas não deste tipo”, declarou.