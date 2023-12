Bandeirantes e Anhanguera devem ter receber 559 mil veículos no feriado de Ano Novo

A concessionária CCR AutoBAn, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, estima fluxo de 559 mil veículos durante a Operação Ano Novo, entre saída e chegada à capital paulista, no período entre a 0h de sexta-feira (29) e o final da noite de segunda (1º).

Rodovia dos Bandeirantes é uma das que a AutoBAn administra – Foto: Clóvis Ferreira / Digna Imagem / AutoBAn

A orientação aos motoristas é que evitem os horários de fluxo mais intenso, especialmente no primeiro dia do ano.

Segundo a CCR, na saída estão previstos maiores movimentos, no sentido interior, das 15h às 21h na sexta-feira e das 9h às 15h no sábado (30). No retorno é esperada concentração de veículos no sentido São Paulo das 14h às 22h de segunda.

Os motoristas podem obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias, por meio do WhatsApp.

Para utilizar o serviço é necessário salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou para a versão web.

O SOS Usuário da concessionária também conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia. Condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes também podem ser acessadas no site da concessionária.