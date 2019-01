Banco Postal deixa de funcionar em 4 cidades da região

O Banco Postal deixou de funcionar nas cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste no final do ano passado. O serviço, oferecido nas agências dos Correios em parceria com o Banco do Brasil, possibilitava um ponto de atendimento à população para operações financeiras básicas. Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas uma agência localizada no Jardim Orquídea, em Sumaré, prossegue com o serviço.

O Banco Postal realiza, por exemplo, operações como pagamento de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), empréstimos e recebimentos de contas, títulos, tributos, taxas e também contribuições da previdência. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com os Correios, a decisão de encerramento do Banco Postal partiu do Banco do Brasil, mediante acordo entre as partes, com “vista ao redimensionamento”, diminuindo o número de agências que prestam os serviços de correspondente bancário em âmbito nacional.

Segundo o Banco do Brasil, “o encerramento dos serviços da unidade do Banco Postal em algumas localidades deve-se a uma decisão conjunta e leva em conta, de modo especial, o atendimento ao cliente”.

O Banco Postal é o serviço de correspondente bancário dos Correios, no qual operações básicas são oferecidas. O objetivo inicial do Banco Postal quando foi criado, ainda no século 19, era atender o público de baixa renda desprovido de atendimento bancário. O Banco do Brasil foi vencedor de um processo seletivo em 2011 e teve direito a firmar a parceria com os Correios. Anteriormente, o serviço já foi prestado pelo Banco Bradesco.

Com o encerramento do Banco Postal nas quatro cidades em novembro de 2018, a população deve ficar atenta aos demais canais de atendimento. Essas operações podem ser feitas em lotéricas e terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, nos quais é possível pagar com cartão de débito de qualquer banco. Correntistas dessa instituição ainda podem realizar essas operações nas agências físicas e também na internet.

Além disso, há a opção dos correspondentes bancários – o Banco do Brasil informou nove pontos na RPT. Veja onde ficam:

– Rua José de Alencar, 635 – Vila Jones/Centro – Americana

– Av. Paschoal Ardito, 450 – São Manoel – Americana

– Rua Hermes Fontes, 95 – Vila Omar – Americana

– Rua Carioba, 331 – Jardim Santana – Americana

– Rua Anhanguera, 55 Box 28 E 29 – Nova Americana – Americana

– Rua Luiz Camilo de Camargo, 581 Pavimento Loja 27 – Loteamento Remanso Campineiro – Hortolândia

– Rua dos Ingás, 369 – Jardim Capuava – Nova Odessa

– Rua Inácio Antônio, 717 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste

– Rua Ernesto Barijan, 250 – Planalto Do Sol – Sumaré