Banco do Brasil leiloa dois imóveis na região

Será leiloado um prédio em Nova Odessa e outro em Santa Bárbara d’Oeste; ambos são dependências desativadas do Banco do Brasil

Espaço em Nova Odessa fica na Rua Duque de Caixas, e preço pedido é de R$ 861 mil - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

O Banco do Brasil anunciou leilão de 27 imóveis residenciais e comerciais, dos quais dois deles são na RPT (Região do Polo Têxtil). Serão postos para leilão um imóvel em Nova Odessa e outro em Santa Bárbara d’Oeste. Os lances devem ser feitos no portal Lance no Leilão e o arremate será no dia 31 de agosto, às 11h.

O imóvel de Nova Odessa é uma dependência desativada do Banco do Brasil, localizado na Rua Duque de Caxias, 600, no Centro da cidade. Ele tem área de 693 metros quadrados, e o lance mínimo é de R$ 861 mil.

Já o prédio de Santa Bárbara d’Oeste será colocado para leilão pela segunda vez este ano. Trata-se de uma dependência desativada do Banco do Brasil, na Rua XV de Novembro, 859, no Centro. O lance mínimo para o imóvel, que tem mais de mil metros quadrados, é de R$ 3,758 milhões.

Já houve uma primeira tentativa de vender esse prédio em 30 de junho pelo valor de R$ 4,175 milhões, mas como não houve interessados, o valor mínimo foi reduzido para a nova concorrência.

Estão sendo leiloados imóveis nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. São no total dez apartamentos, três casas, uma chácaras, dez dependências desativas e três prédios comerciais.

“Há uma grande variedade de imóveis e de localizações disponíveis, ou seja, é possível encontrar a propriedade ideal tanto em grandes centros urbanos quanto em regiões litorâneas ou no interior dos estados. Neste cenário modelado também pelo distanciamento social e pelo home office, nossas ofertas trazem desde opções compactas até espaços mais amplos, além de prédio e salas comerciais para quem investe na retomada dos negócios”, afirma Edson Chini, gerente executivo do Banco do Brasil.