Banco do Brasil abre concurso com vagas para Americana, Santa Bárbara e Sumaré

O Banco do Brasil abriu, nesta sexta-feira, inscrições para concurso público com vagas para as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Ao todo, os municípios concorrem a 22 vagas imediatas para escriturário, para as funções de agente de tecnologia e agente comercial.

Com uma jornada de 30 horas semanais, a remuneração para o trabalho é de R$ 3.622,23. Além do salário, o candidato aprovado no processo seletivo terá direito à participação nos lucros, junto de vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e programas de educação e capacitação.

O processo seletivo prevê vagas destinadas a pessoas com deficiência e candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. As provas serão realizadas nas cidades de Americana e Campinas, com base na escolha feita pelo candidato no momento da inscrição.

Apesar de pertencerem à RPT (Região do Polo Têxtil), as cidades estão em microrregiões diferentes no processo seletivo. Americana terá duas vagas imediatas, sendo uma para ampla concorrência e uma para PCD (Pessoas com Deficiência), além de duas outras vagas destinadas à formação de reserva, que serão distribuídas da mesma forma.

Tanto Santa Bárbara d’Oeste quanto Sumaré, por outro lado, concorrem à 20 vagas imediatas junto com os municípios de Campinas, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Holambra, Ipeúna, Itupeva, Louveira, Santo Antônio de Posse, São Sebastião da Grama e Vinhedo. Das 20 vagas, 15 são de ampla concorrência, quatro para pessoas negras e uma para PCD.

Inscrição e Prova

As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de fevereiro através do site cesgranrio.org.br, mediante pagamento de taxa de R$ 50. A prova, que será em 23 de abril, terá duração de 5 horas e contará com questões objetivas e redação.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a microrregião e a cidade para a realização das provas e contratação. Candidatos inscritos para Americana poderão realizar a prova no próprio município, enquanto os que se inscreverem visando Santa Bárbara e Sumaré deverão ir até Campinas.