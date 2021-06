Banco do Brasil abre concurso com vagas em Americana, Campinas e região

As oportunidades são para todo o País, inclusive nos municípios da RPT - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Banco do Brasil abriu nesta quinta-feira (24) um concurso para preencher 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e outras 2.240 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para todo o País, inclusive nos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), com salário de R$ 3.022,37 e 30 horas de jornada semanais.

No total, são 51 vagas para a região de Campinas, que abrange 44 municípios. Deste número, 22 vagas são para início imediato e 29 para cadastro de reserva. Veja o edital completo aqui.

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. As inscrições deverão ser feitas pela internet entre os dias 24 de junho e 28 de julho. A taxa de inscrição custa R$ 38. Entre os dias 24 de junho e 1º de julho, os candidatos podem pedir a isenção da taxa.

Segundo o edital, publicado na última quinta-feira pela Fundação Cesgranrio, organizadora da prova, são 2 mil vagas para escriturário – agente comercial, e outras 2 mil vagas de cadastro de reserva para o mesmo cargo. Os aprovados atuarão em agências de todos os estados e do Distrito Federal.

No caso da função de escriturário – agente de tecnologia, são 240 vagas para início imediato e outras 240 para cadastro de reserva, todas para atuação apenas no Distrito Federal. Neste cargo, é necessário conhecimento em TI (Tecnológica da Informação).

Para participar do concurso, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, e idade mínima de 18 anos até a data da contratação. Além do salário de R$ 3.022,37, o banco oferece ajuda alimentação ou refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

O concurso terá provas objetivas e redação, previstas para ocorrer no dia 26 de setembro, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. As provas objetivas terão questões de conhecimentos básicos (25 questões): língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro; e conhecimentos específicos (45 questões), de acordo com a vaga pretendida.

No caso de agente de tecnologia, a parte de conhecimentos específicos envolverá probabilidade e estatística, conhecimentos bancários e tecnologia da informação. Já para os candidatos a agente comercial, serão exigidos matemática financeira, conhecimentos bancários, negociação e vendas e conhecimentos de informática.