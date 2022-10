Baixa cobertura persiste, e campanha contra pólio é prorrogada na região

Apesar do alerta dos especialistas sobre a necessidade de vacinação contra a poliomielite, a vacinação na RPT (Região do Polo Têxtil) está em 49,12% das crianças, bem distante da meta recomendada pelo Ministério da Saúde, de atingir 95% do público-alvo. Diante da situação, a campanha nacional e de multivacinação foi prorrogada até o dia 31 de outubro.

O médico pediatra Jorge Luís Margato explica que os pais e familiares precisam levar as crianças de 1 ano a 4 anos e 11 meses aos postos de saúde para se vacinarem contra a poliomielite.

“É uma vacina muito eficaz, que previne a paralisia infantil, que é incurável, deixa sequelas permanentes e pode levar ao óbito. O vírus da pólio está erradicado do Brasil há décadas, e a cobertura vacinal está baixa nos últimos anos, o pode ocasionar o retorno dessa terrível doença”, alerta.

Segundo ele, a vacina é dada por meio de gotas orais e praticamente não tem contraindicações, e quanto maior for a cobertura vacinal acaba protegendo todas as outras pessoas (imunidade de rebanho). “Vamos vacinar todas as nossas crianças, com as vacinas aprovadas pela Anvisa e Ministério da Saúde”, destaca o pediatra.

Cobertura na região – Foto: Editoria de Arte / Liberal

REGIÃO

Na RPT, Sumaré está entre as cidades com menor faixa de vacinação contra pólio. Foram imunizadas 6.854 crianças, ou 45% do público-alvo. Americana e Hortolândia, está na mesma faixa de vacinação de 47% (5.016 e 5.986, respectivamente). Santa Bárbara d’Oeste conta com 4.504 crianças (51,2%) e Nova Odessa 1.560 (54,5%).

MULTI

A campanha de multivacinação tem como público-alvo crianças a partir de dois meses até adolescentes com 14 anos, 11 meses e 29 dias. A coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde de Hortolândia, Ana Paula Fernandes, explica que crianças que já tenham recebido as três doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite), que é aplicada com seringa, podem ser vacinadas na campanha com a VOP (Vacina Oral Poliomielite), em gotas.

A pasta reforça a importância da imunização contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, entre outras.