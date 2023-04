Baep prende quadrilha especializada em furtos em torres de comunicação na região

Militares apreenderam diversos objetos durante a ocorrência - Foto: Baep / Divulgação

O 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu neste sábado (29) quatro integrantes de uma quadrilha especializada em cometer furtos em torres de empresas de comunicação. As prisões ocorreram em Americana, Monte Mor e Sumaré.

Com os suspeitos, a equipe recuperou 13 baterias estacionárias, que são indicadas para sistemas de telecomunicação, avaliadas em R$ 65 mil ao todo; e três unidades de rádio com base 5G, com valor estimado em R$ 72 mil. A quadrilha contava, inclusive, com um técnico de instalação.

Na ocorrência, também houve a apreensão de 300 metros de cabo bitola 10 mm, cinco vias, com valor estimado em R$ 2,1 mil, além de conectores, cabos coaxiais e outros acessórios de instalação.

A ação começou com um flagrante na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do Jardim Mirandola, em Americana. No local, os militares se depararam com um veículo ocupado por dois homens, com um objeto volumoso no banco traseiro, coberto por toalhas.

O carro também transitava em velocidade reduzida e estava rebaixado por conta do peso que carregava, o que motivou a abordagem dos policiais.

No automóvel, a equipe encontrou quatro baterias estacionárias cobertas no banco traseiro, uma chave codificada e dois celulares, um deles danificado.

Segundo o Baeep, a dupla confessou que fazia parte de uma quadrilha de furto de baterias estacionárias e materiais utilizados em torres de comunicação. Eles também afirmaram ter danificado propositalmente, quando perceberam a aproximação da equipe policial, um dos celulares, que continha conversas do grupo criminoso.

Os dois também informaram o local para onde levariam as baterias, na cidade de Monte Mor, além de indicarem o receptor. Revelaram, ainda, a estação de comunicação onde haviam realizado o furto, em Limeira. Ambos receberam voz de prisão em flagrante.

Com essas informações, o Baep conseguiu localizar o suposto receptor, que mostrou para os militares outras nove baterias estacionárias receptadas por ele anteriormente, além de R$ 1.317 em dinheiro, valor proveniente de venda de objetos ilícitos.

Preso em flagrante, o suspeito informou que um técnico de instalação integrava a quadrilha e viabilizava os furtos ao fornecer senhas de cadeados, chaves codificadas dos cofres e localização das torres das empresas de comunicação.

A equipe se dirigiu até o local informado pelo receptor, em Sumaré, e encontrou o técnico de instalação. Com ele, os policiais encontraram diversos objetos de propriedade de empresas de comunicação, como antenas receptoras 5G, módulos, cabos de instalação e uma chave codificada de cofres de estações de comunicação.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos à delegacia de Americana. Na unidade, a Polícia Civil devolveu os objetos à empresa detentora e ratificou a prisão dos quatro suspeitos.