Baep flagra homem com drogas em latas de refrigerante e apreende 7 kg de entorpecentes na região

Apreensões ocorreram numa refinaria em Americana e na casa do suspeito, que é membro do PCC, em Santa Bárbara

Policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) flagraram um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) com drogas escondidas em latas de refrigerante e, na sequência, apreenderam 7 kg entre cocaína, crack e maconha em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência aconteceu neste sábado (17).

De acordo com o batalhão, os policiais foram informados de que um integrante do PCC, de apelido Ed, estaria traficando por Santa Bárbara, usando um Honda Civic.

Ocorrência foi atendida pelo 10º Baep – Foto: 10º Baep/Divulgação

As buscas por esse carro foram reforçadas e, por volta das 8h, o suspeito foi abordado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 135, na altura do bairro Distrito Industrial, em Santa Bárbara.

Dentro do veículo, com o apoio do canil, os policiais localizaram entorpecentes que estavam escondidos dentro de latas de refrigerante.

Ao ser indagado, o integrante do PCC confessou o tráfico e informou também que existiam mais drogas em sua casa, no Santa Rita de Cássia, e em um imóvel no Jardim da Balsa 2, em Americana, que funcionava como uma refinaria.

Os policiais foram aos dois endereços e apreenderam 5 kg de cocaína, 1,6 kg de crack e 467 g de maconha, além de 3,7 quilos de pó para misturar aos entorpecentes.

Na refinaria em Americana, além dos entorpecentes, a equipe apreendeu R$ 550 em dinheiro, três balanças digitais, um liquidificador industrial, embalagens vazias e anotações do tráfico de drogas.

O carro e celular utilizados por ele também foram apreendidos. Levado ao plantão policial de Santa Bárbara, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.