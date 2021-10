Baep e Polícia Civil impedem Tribunal do Crime do PCC em Rio Claro

21 out 2021 às 09:52 • Última atualização 21 out 2021 às 09:53

Homem de 39 anos, foragido de uma prisão no Pará, foi encontrado amarrado pelas mãos e pelos pés, com lesões

O Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) desmantelou um Tribunal do Crime do PCC (Primeiro Comando da Capital) que iria acontecer em uma chácara em Rio Claro. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (20) e a ação foi atendida em uma operação conjunta com a Polícia Civil.

A equipe da Baep recebeu informações que possivelmente estaria ocorrendo um Tribunal do Crime – uma espécie de “julgamento” da facção criminosa. Ao chegar no local, por volta das 15h, dois indivíduos fugiram sobre os telhados das casas ao entorno.

Na vistoria pela chácara, os policiais encontram um homem de 39 anos, que estava amarrado pelas mãos e pés. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava com lesões no peito, nas costas, nos punhos e tornozelos. Em consulta criminal, foi constatado que a vítima era foragida do Centro de Reabilitação da cidade de Itaituba, no Pará.

Operação ocorreu em conjunta com a Polícia Civil – Foto: Divulgação / 10º Baep

Ainda na chácara, a equipe policial conseguiu capturar uma mulher de 36 anos, mas não foi encontrada nenhuma substância ilícita com ela. Um homem de 28 anos também foi encontrado no local. Ao revistá-lo, os policiais encontram uma pistola calibre 380 na sua cintura, com 12 munições.

As partes envolvidas foram conduzidas para um pronto socorro, medicadas, liberadas e posteriormente levadas até a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde receberam voz de prisão.

Além dos três detidos pelo Baep, a Polícia Civil ainda prendeu outras três pessoas. Os detalhes dessas prisões não tinham sido divulgados até a publicação desta reportagem.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti