MP e PM realizam operação contra o PCC na região

26 out 2021 às 07:34 • Última atualização 26 out 2021 às 09:08

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e do 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), em conjunto com o MP (Ministério Público), realizam na manhã desta terça-feira (26) uma operação contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região.

Segundo informações do Baep, a operação é realizada em Campinas, Hortolândia, Nova Odessa, Rio Claro e Sumaré.

Até a publicação desta reportagem, os batalhões não haviam divulgado mais detalhes sobre a ação, mas contava que “diversos indivíduos” já tinham sido presos.

Um dos suspeitos de integrar a facção criminosa veio a óbito após troca de tiro com os policiais, em Sumaré. Outras informações seriam divulgadas posteriormente.