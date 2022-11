Baep e Batalhão de Sumaré recebem prêmio de qualidade da PM

Evento tem como objetivo reconhecer as organizações que se destacaram ao longo do ano

Comandante Golini, do 10º Baep - Foto: 10º Baep/Divulgação

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Sumaré receberam prêmio da corporação, em solenidade que ocorreu na tarde desta quarta-feira (23), no Memorial da América Latina, em São Paulo.

De acordo com a instituição, o evento tem como objetivo reconhecer as organizações que se destacaram ao longo do ano, motivando o esforço de melhoria contínua na busca pela excelência da gestão da instituição.

O comandante do Baep, tenente-coronel José Antonio Golini Junior, recebeu a certificação de compromisso com a qualidade do Baep, na unidade que existe apenas há três anos na região.

Batalhões do Estado participaram – Foto: Divulgação/PM

A PM informou que o Prêmio é dividido em três níveis, sendo eles “Modelo de Excelência da Gestão”, “Rumo à Excelência” e “Compromisso com a Excelência”, e em cada um deles são atribuídos os graus ouro, prata e bronze. O 48º conquistou o grau bronze na edição de 2022.