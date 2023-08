Baep apreende 89 tijolos de maconha e prende quatro em Hortolândia e Monte Mor

Policiais encontraram droga com mulher em motocicleta e casal os levou ao restante dos entorpecentes

O 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) aprendeu na tarde de sábado (12) 89 tijolos de maconha, além de ter e prendido quatro pessoas por tráfico de drogas, sendo um casal e mais dois irmãos, que são moradores de Hortolândia e Monte Mor.

De acordo com o Batalhão, por volta de meio-dia, os policiais estavam na

Rodovia Doutor João Mendes Da Silva Junior (SP-151), na altura do Km 15, em Monte Mor, e abordaram uma motocicleta no acostamento. Uma mulher na moto tinha uma mochila e dentro estava um tijolo de maconha.

Drogas foram apreendidas pelo policiais do 10º Baep – Foto: Baep / Divulgação

Ela admitiu que estava transportando o entorpecente a pedido do marido e informou que eles são moradores de Hortolândia.

Os militares foram até a residência do casal, no Jardim Boa Vista, e deram voz de prisão ao homem e à mulher por tráfico de drogas.

Ainda segundo o Baep, o casal levou a equipe a dois imóveis em dois bairros de Monte Mor, Capoavinha e Campos. Eles afirmaram que os entorpecentes transportados por eles eram guardados nesses dois locais.

Durante buscas nas duas casas, os militares encontraram mais 88 tijolos de maconha e diversos acessórios para fracionamento, pesagem e embalo de entorpecentes. Os imóveis pertenciam a dois irmãos, sendo um homem e uma mulher. Eles foram detidos também. Um quinto envolvido conseguiu fugir antes da abordagem policial e não foi localizado.

O caso foi apresentado na delegacia de Monte Mor e os quatro ficaram presos.