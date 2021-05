Baep apreende 360 tijolos de cocaína escondidos em teto de caminhão

Um carregamento contendo 360 tijolos de cocaína, que tinha a cidade de Itumbiara (GO) como origem e Guarulhos (SP) como destino, foi apreendida na Rodovia Anhanguera (SP-330) por volta das 16h50 deste sábado (29).

O flagrante aconteceu em um posto de combustíveis localizado no quilômetro 136, em Limeira, e resultou na prisão de um homem.

Cão Judá foi fundamental para que entorpecente fosse encontrado – Foto: BAEP – Divulgação

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram até o local para apurar sobre um caminhão que estaria estacionado há dias, com a suspeita de que seria roubado.

No interior do veículo denunciado estava o seu condutor, um homem de 57 anos, que não possuía nada de ilícito e ficha criminal limpa. Entretanto, ele demonstrou nervosismo e dificuldade em informar o motivo pelo qual estava no local.

Com a ajuda do cão Judá, do Canil do Baep, o entorpecente foi encontrado escondido no teto do caminhão, totalizando 360 tijolos de cocaína. Então o homem confirmou estar transportando a droga, desde a cidade de Itumbiara, em Goiás, a caminho da cidade de Guarulhos, em São Paulo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Diante dos fatos, ele foi preso por tráfico interestadual de drogas e conduzido até a Delegacia de Polícia Federal do município de Piracicaba, onde foi formalizado o flagrante, e ele permaneceu recolhido à disposição da justiça.