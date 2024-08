Avião com 62 pessoas que voava de Cascavel (PR) para Guarulhos cai em Vinhedo

Vídeo flagrou avião caindo em Vinhedo - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um avião de passageiros que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo. Não houve sobreviventes, segundo a Prefeitura de Valinhos, que prestou apoio na ocorrência. A aeronave é da companhia Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, que informou que havia 58 passageiros e quatro tripulantes no avião.

Trata-se de um avião do modelo ATR-72, que pode carregar até 68 passageiros. O Corpo de Bombeiros informou que mobilizou sete equipes para o resgate. Equipes da Guarda Municipal de Vinhedo também apoiam a ocorrência, que tem repercussão internacional.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Imagens da aeronave caindo foram registradas por moradores da cidade. Elas mostram a aeronave rodopiando por diversas vezes no ar e despencando.

O avião caiu em um condomínio residencial chamado Recanto Florido, na região do bairro Capela, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Casas teriam sido atingidas pela aeronave, que pegou fogo após a queda.

Leia mais

Veja a nota da Voepass

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Leia mais Veja fotos do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). 62 pessoas estavam a bordo da aeronave.



➡ Assista ao #Estúdioi: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/MxxAAkvXvI — GloboNews (@GloboNews) August 9, 2024

Lula pede minuto de silêncio durante evento

O presidente Lula (PT) pediu um minuto de silêncio durante o evento em que participava em Itajaí (SC) após ser informado sobre o acidente em Vinhedo.

“Tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião, na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, comentou.

Tarcísio e Chico prestam solidariedade

Em mensagem publicada nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prestou solidariedade às vitimas e informou que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate das vítimas e equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram encaminhadas ao local para reforço.

“O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”, afirmou Tarcísio, que estava em um compromisso no Espírito Santo e deve voar para Campinas.

O prefeito Chico Sardelli (PL), de Americana, também lamentou o acidente. “Recebi com tristeza a notícia do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no início da tarde desta sexta-feira. Que Deus possa confortar os familiares e amigos das vítimas nesse momento de luto”, publicou nas redes sociais.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar.

Matéria em atualização