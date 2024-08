Avião cai em Vinhedo: médicos que iam a congresso de oncologia estão entre vítimas; veja a lista dos mortos

Aeronave saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo

Há pelo menos quatro médicos entre as 61 vítimas do acidente de avião que ocorreu nesta sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP). Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), eles estavam a caminho de um congresso de oncologia na capital paulista. Veja baixo a lista completa de passageiros.

O avião saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Moradores registraram vídeo do momento da queda e o Comando da Polícia Militar informou que não há sobreviventes.

Movimentação em frente ao condomínio onde o avião caiu nesta sexta-feira – Foto: Daniel Teixeira / Estadão Conteúdo

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP) confirmou que o radiologista Leonel Ferreira é uma das vítimas. O Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN) também confirmou a morte de duas médicas residentes: Arianne Risso e Mariana Belim. O nome do quarto profissional da saúde que teve a morte confirmada ainda não foi revelado.

Arianne Albuquerque Estevan Risso e Mariana Comiran Belim eram residentes de oncologia clínica do Hospital do Câncer Uopeccan – Foto: Uopeccan

Em nota, o CFM manifestou sua solidariedade aos familiares das vítimas, afirmando que elas estavam em busca de conhecimento e atualização, prática comum e necessária entre os membros da categoria.

“A trágica perda desses profissionais deixa de luto a medicina brasileira, cujos membros continuarão a honrar o legado dos que nos partiram de forma tão inesperada com seu compromisso com a defesa da saúde e da vida”, diz o comunicado.

O Conselho de Medicina do Paraná também se manifestou. “CRM-PR expressa profundo pesar pelas vítimas envolvidas no trágico acidente aéreo ocorrido nesta sexta-feira(9)”, escreveu nas redes sociais.

Lista de passageiros

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALES CARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

IOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDETE BARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DA SILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO

JOSE CARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DALUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

DEBORA SOPER AVILA (tripulante)

RUBIA SILVA DE LIMA (tripulante)

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA (tripulante)

DANILO SANTOS ROMANO (tripulante)