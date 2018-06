Avaliação do aterro Estre Ambiental cai pelo 2º ano

O Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, levantamento feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, apontou piora nas condições do aterro Estre Ambiental, em Paulínia, local para onde é destinado o lixo de Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré. O aterro também recebia os resíduos de Americana até dezembro do ano passado. Pelo segundo ano consecutivo, a avaliação do espaço caiu. Contudo, ele ainda está dentro do que é considerado adequado pela pasta estadual.

Nas cidades da região atendidas pela Estre Ambiental, o índice passou de 9,5 para 8,3 entre 2016 e 2017. Entre 2011 e 2015, o índice se manteve em 9,8. Para ser considerado adequado, um aterro precisa alcançar o nível mínimo de 7.

Para a elaboração do inventário que avalia a destinação de resíduos sólidos no Estado de São Paulo, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizou inspeções periódicas nos aterros. Foram avaliados aspectos como a ocorrência de queima de resíduos a céu aberto, análise da vida útil e restrições legais ao uso do solo. A partir desse inventário, o Estado constatou que 615 municípios depositaram seu lixo de forma adequada e 25 em locais em desacordo com a legislação.

Foto: Arquivo / O Liberal

“Temos uma política de estimular a diminuição do número de aterros, com a adoção de parcerias e consórcios entre cidades. Além disso, defendemos enxergar recursos no lixo, reutilizando materiais e minimizando a quantidade aterrada”, afirmou o diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da Cetesb, Geraldo do Amaral Filho.

Procurada, a Estre Ambiental disse que “apesar de continuar em patamar positivo elevado de avaliação, oscilações são naturais, dependendo da fase de cada empreendimento”. A empresa completa que na próxima avaliação, o aterro deverá apresentar resultados ainda melhores. As prefeituras de Hortolândia e Nova Odessa destacaram que o índice está dentro do que preconiza a PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e garantiram que mantém ações voltadas à diminuição do lixo produzido, estimulando a reciclagem.

Única cidade da região que conta com um aterro municipal, Santa Bárbara d’Oeste conseguiu melhorar a avaliação entre 2016 e 2017, passando de 1,8 – portanto, inadequado – para 8,4. “A transformação de aterro em lixão acontece em 10 ou 15 dias, é muito fácil. A recuperação é demorada, mas para deixar em situação irregular é muito fácil”, disse Amaral.

Apesar da melhora, o aterro municipal não tem uma sobrevida muito longa. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste conseguiu, em junho de 2017, uma licença de operação para uma nova área do aterro, com vida útil de 2 anos.