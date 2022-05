Auxílio Brasil, que substituiu Bolsa Família, beneficia 34 mil famílias na região

Auxílio Brasil é destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza - Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O Auxílio Brasil – programa de transferência de renda do governo federal que substituiu o Bolsa Família – destinou, em abril, R$ 14,8 milhões para 34.482 famílias da RPT (Região do Polo Têxtil). O montante inclui benefícios complementares, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.

Em outubro do ano passado, última vez que o Bolsa Família foi pago, 26.476 famílias foram beneficiadas nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, com um valor total de R$ 12,8 milhões. Os dados são do Ministério da Cidadania.

Assim como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil é destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Mas as faixas de renda têm valores diferentes em cada um. No Bolsa Família, a faixa de extrema pobreza considerava renda mensal de até R$ 89 por pessoa. No Auxílio Brasil, as famílias são consideradas nessa faixa se tiverem renda mensal de até R$ 105 por pessoa.

No caso da faixa de pobreza a renda também é diferente. Entre R$ 89,01 e R$ 178, no caso do Bolsa Família, e entre R$ 105,01 e R$ 210, no Auxílio Brasil.

Já o valor médio do Auxílio Brasil é superior ao valor médio que era pago pelo Bolsa Familia: R$ 403 (em abril), contra R$ 190 (em outubro de 2021). O valor das parcelas, no entanto, varia, porque assim como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil conta com benefícios básicos e complementares.

Segundo o economista Roberto Brito de Carvalho, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, as políticas assistenciais são imprescindíveis, sobretudo para as famílias de vulnerabilidade social.

“Nesse sentido, é muito importante que essas pessoas que estão em caráter de miserabilidade possam ter acesso ao mínimo de recursos que garantam sua subsistência. Entretanto, como política de Estado não deve ser avaliado pelo volume de pessoas que receberam o benefício, mas sim o quanto de pessoas deixaram ou deixarão de depender desse benefício para que a gente possa ter uma avaliação positiva do governo”, afirma.

O economista acrescenta que em que pese a importância da medida, tem um caráter paliativo, pois não resolve o verdadeiro problema que é a impossibilidade de essas pessoas terem renda por conta própria com seu trabalho.

Veja o número de famílias beneficiadas por cidade: