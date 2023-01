Autoridades da região repudiam ações golpistas em Brasília

Deputados, prefeitos e presidentes das câmaras da RPT (Região do Polo Têxtil) repudiaram a invasão de terroristas bolsonaristas ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF (Supremo Tribunal Federal) no último domingo, em Brasília (DF).

Durante os atos antidemocráticos, foram quebradas vidraças, portas, móveis, equipamentos, obras de arte e objetos de valor histórico. Também foram roubadas armas e rasgados documentos.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), declarou em nota que sempre atuou em defesa do diálogo e da democracia e, por isso, condena veementemente qualquer ato violento e de vandalismo.

Funcionários limpam estragos causados pelos atos terroristas – Foto: Lucas Neves / Enquadrar / Estadão Conteúdo

Também alinhado com o ex-presidente, o vereador Thiago Brochi (sem partido), atual presidente da Câmara de Americana, disse ser a favor de manifestações livres e pacíficas. “A democracia é soberana e cenas como essas não podem se repetir”.

Ainda em Americana, a vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na câmara uma moção de repúdio aos atos de violência ocorridos neste domingo. O mesmo foi proposto pela vereadora de Santa Bárbara d’Oeste, Esther Moraes (PL), que apesar de ser filiada ao mesmo partido do ex-presidente, sempre se posicionou contra os atos praticados pelo então chefe do Executivo.

Prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB) disse em nota que entende como injustificáveis os atos de depredação contra o patrimônio público e os crimes contra a democracia que foram praticados. O presidente da câmara do município, Paulo Monaro, também do MDB, afirmou ser contrário a qualquer tipo de violência e disse lamentar que a dificuldade de diálogo entre as forças políticas tenha chegado ao extremo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Nova Odessa, o presidente do Legislativo, Wagner Morais (PSDB), defendeu em nota que a insatisfação com um governo pode e deve ser demonstrada, mas com argumentos, diálogo e manifestações pacíficas. Na cidade vizinha, em Sumaré, o presidente da câmara, Hélio Silva (Cidadania) afirmou via assessoria que manifestação pública é um direito constitucional, o que jamais deve ser confundido com atos de violência e desordem.

Também filiado ao PL, o prefeito de Hortolândia, José Nazareno Gomes, mais conhecido como Zezé Gomes, afirmou em nota que não podemos tolerar qualquer tentativa de golpe à democracia e acredita que todo extremismo será derrotado.

Presidente da Câmara de Hortolândia, Edivaldo Araújo (PSB) classificou como triste o atentado em Brasília. “Ruas interditadas, depredação de patrimônio público e histórico, violência, agressões. Tudo isso elimina a identidade de uma nação que defende a democracia”.

Os dois únicos deputados reeleitos na RPT para continuar a ocupar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Dirceu Dalben (Cidadania), com base eleitoral em Sumaré, e Ana Perugini (PT), em Hortolândia, também repudiaram os atos antidemocráticos ocorridos neste domingo.

Em nota, Dalben afirmou que os atos em nada contribuem para o processo democrático. “Nosso desejo é que ocorra entendimento e o pronto restabelecimento da ordem legal e legítima.” A deputada Ana Perugini, por sua vez, disse que é “nosso dever dar um basta a esse movimento golpista incentivado por Bolsonaro”.

Por meio da assessoria, a parlamentar disse que o que aconteceu em Brasília foi “um ataque sem precedentes à democracia que precisa ter uma resposta proporcional do Estado”.

Ex-deputado federal, Vanderlei Macris (PSDB) também lamentou o ocorrido. “Que todos os responsáveis por essas atitudes tristes e de tantos prejuízos materiais e morais para história do nosso país sejam punidos, para que atos como esse não sejam encorajados”.