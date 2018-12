AutoBAn espera 1,5 mi de carros na Anhanguera-Bandeirantes

CCR AutoBAn e ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) esperam a circulação de aproximadamente 1 milhão e 460 mil veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes nos feriados de Natal e Ano Novo, entre saída e chegada à Capital.

Foto: Clóvis Ferreira - Digna Imagem

Natal

No feriado de Natal, a previsão da concessionária CCR AutoBAn e da ARTESP é de que 800 mil veículos trafeguem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes entre saída e chegada à Capital no período de cinco dias: de 21 de dezembro, sexta-feira, até o dia 25 de dezembro, terça-feira.

Horários de pico

Os horários de maior movimento no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para:

Sexta-feira (21/12) das 15h às 19h;

Sábado (22/12) das 9h às 14h e

Terça-feira (25/12) das 17h às 23h.

Operação Caminhão

No domingo (23 de dezembro) e na terça-feira (25 de dezembro) – Dia de Natal -, das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

Campanha Natal Seguro

A CCR AutoBAn realiza, entre os dias 19 e 25 de dezembro, a campanha “Natal Seguro”, com o objetivo de orientar os usuários sobre os riscos de acidentes ao entregar donativos para crianças e adolescentes que ficam às margens das rodovias durante esta época do ano.

Durante a campanha, colaboradores da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) percorrem várias vezes ao dia o trecho entre São Paulo e Jundiaí da Via Anhanguera (SP-330) com o intuito de orientar sobre o local mais adequado e seguro para a entrega de donativos. Neste período, cerca de 20 mil folhetos serão distribuídos aos motoristas que utilizam o Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Além disso, a CCR AutoBAn também veiculará mensagens nos painéis instalados nas rodovias e no site da concessionária.

De acordo com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, a parada desnecessária no acostamento, a não ser por motivo de força maior, é infração, sujeita à multa e até remoção do veículo. Para o usuário, a dica é procurar locais como centros comunitários, creches, igrejas e instituições beneficentes para realizar doações com segurança.

Dados Comparativos

Na operação Natal de 2017 – entre os dias 22 e 26 de dezembro* – circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à Capital, 845 mil veículos. Neste período, foram registrados 142 acidentes, 79 feridos e 2 mortes.

*Em virtude das características do feriado prolongado deste ano – com cinco dias de operação – estão sendo consideradas, para efeito de comparação, o volume de tráfego e as ocorrências do dia 26 de dezembro de 2017.

Ano Novo

Neste feriado de Ano Novo, CCR AutoBAn e ARTESP esperam a circulação no Sistema Anhanguera-Bandeirantes de aproximadamente 660 mil veículos, entre saída e chegada à Capital, no período de cinco dias: de 28 de dezembro, sexta-feira, até o dia 1º de janeiro, terça-feira.

Horários de pico

Os horários de maior movimento no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para:

• Sexta-feira (28/12) das 15h às 18h;

• Sábado (29/12) das 10 às 13h e

• Terça-feira (01/01) das 15h às 22h.

Operação Caminhão

No domingo (30 de dezembro) e na terça-feira (1º de janeiro) – Dia Mundial da Paz -, das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

“Verão é tudo de ON, fique OFF no trânsito”

Ao longo da Operação de Ano Novo, painéis eletrônicos instalados nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes veiculam mensagens da Campanha “Verão é tudo de ON, fique OFF no trânsito”, da ARTESP, do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) e do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, com exibição de textos como “Use o cinto também no banco de trás” e “Não use celular na direção”, e também nas cancelas das praças de pedágio. A mascote de todas as ações, que aparece tanto nos filmes quanto nas outras peças publicitárias, é a Foca, já utilizada em outras ações da ARTESP com a #FocaNaVida.

Dados Comparativos

Na operação de feriado de Ano Novo – entre os dias 29 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018* – circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital, 706 mil veículos. Neste período, foram registrados 109 acidentes, 72 feridos e 2 mortes.

*Em virtude das características do feriado prolongado deste ano – com cinco dias de operação – estão sendo consideradas, para efeito de comparação, o volume de tráfego e as ocorrências do dia 2 de janeiro de 2018.

Operação do Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR AutoBAn monitora 24 horas todo o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 106 câmeras de Circuito Fechado de TV, Sistema Analisador de Tráfego com 195 faixas, 9 estações de meteorologia, além de 28 painéis de mensagens variáveis fixos.

Durante a operação das Festas de Fim de Ano, o serviço SOS Usuário será intensificado e contará com diversas viaturas e colaboradores, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, caminhões-pipa, auto-guindaste e veículos de apoio. Além do Disque CCR AutoBAn (0800 055 5550), os usuários do Sistema Anhanguera-Bandeirantes contam com mais de 544 telefones de emergência, localizados a cada quilômetro nas duas pistas das rodovias.

Ao longo da operação, o usuário poderá obter informações atualizadas sobre condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes a partir do site da Concessionária – www.autoban.com.br -, Disque CCR AutoBAn (0800 055 5550), ou do aplicativo CCR Rodovias, disponível para smartphones com sistemas operacionais Android ou IOS.