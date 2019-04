Aumento de casos de dengue lota prontos-socorros da RPT

O aumento dos casos de dengue enfrentado pelas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) tem lotados os prontos-socorros da rede pública. Segundo levantamento feito pelas prefeituras a pedido do LIBERAL, o crescimento na procura foi de, no mínimo, 15%, podendo chegar a mais de 50%, dependendo da unidade de saúde. Até o momento, são 1.566 casos confirmados da doença nas cinco cidades da região.

A UPA (Unidade Pronto Atendimento) Macarenko, em Sumaré, viu os atendimentos diários saltarem de 650 para mil, um crescimento percentual de 53%. Na UPA Matão, a média atualmente é de 500 atendimentos por dia, um crescimento de 29% em relação ao mês anterior, que registrou 387 pacientes por dia.

“Vale lembrar que, nesta unidade (UPA Matão) há uma quantidade expressiva de pacientes de outros municípios, que varia entre 20 e 30% de toda a demanda. Em março, 9.242 do total de pacientes atendidos eram de Sumaré e os demais (2.756), de outras cidades da região, principalmente Campinas, Paulínia e Hortolândia”, disse a prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste disse que nos últimos dias houve aumento de cerca de 50% na procura por atendimento no Pronto Socorro Afonso Ramos. Assim como Sumaré, a pasta barbarense relaciona o aumento aos casos suspeitos de dengue e às pessoas de moram em outras cidades e buscam atendimento no município. Foto: Marcelo Rocha - O Libeal

Americana calcula um aumento de 30% na procura por atendimentos no Hospital Municipal e no Pronto Atendimento do Antonio Zanaga. Além dos casos de dengue, o município também relaciona esse crescimento aos pacientes que migraram para o SUS e ao período de sazonalidade.

A Prefeitura de Hortolândia disse que não foi possível quantificar o volume de atendimentos relacionados à dengue, mas reconheceu que notou um aumento na procura pelos serviços de saúde de emergência nos últimos dias.

“Isso se deve aos casos suspeitos de Dengue, cujas notificações ultrapassaram 700 registros nesta semana, além de problemas respiratórios, que normalmente se agravam neste período de transição entre verão e outono”, finalizou.

DEMORA. Secretário de Saúde de Nova Odessa, Vanderlei Cocato disse que os atendimentos diários no hospital municipal da cidade saltaram de 300 para 350 nos últimos dois meses. Por conta disso, o tempo de espera para atendimento também aumentou, passando de 40 a 50 minutos para duas horas.

“Temos as UBSs que nos ajudam, colhem a sorologia, e que a população procure também a unidade básica de saúde, que conta com médico e enfermagem. No hospital infelizmente há demora no atendimento, há acúmulo muito grande”, indicou o secretário.

AMERICANA

Pacientes em Santa Bárbara reclamam de espera

“A triagem me levou quase duas horas. Fui até reclamar se não tinha algo errado e ela falou que não, ainda tinha mais 14 na minha frente”, reclamou o paciente Marcelo de Moraes, que chegou no Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, às 9h35 de terça-feira por conta de uma gripe e saiu somente às 16 horas.

A operadora de máquinas Elisangela Graciane, que está com pneumonia, deu entrada às 9 horas e foi consultada às 15h20. “Um minuto de consulta e tudo isso de espera”, reclamou.

Com suspeita de dengue, o operador de tinta Mateus Gustavo de Moura esperou das 8 horas até 15h30 na segunda-feira para ser atendido. “Voltei (na terça-feira) porque não melhorou e vim pedir um exame de sangue, é a quarta vez que venho e eles não sabem o que eu tenho”, reclamou o paciente.

“A Secretaria de Saúde informa que o atendimento no PS Afonso Ramos é realizado por quatro médicos, como de costume, e transcorre normalmente. Ocasionalmente pode ocorrer morosidade no atendimento em alguns períodos causada, por exemplo, por pacientes graves que requerem a atenção de mais de um médico e pelos casos de suspeita de dengue”, justificou a prefeitura.

COMO PREVENIR