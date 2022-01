Aumento de casos de Covid-19 volta a afetar atendimentos em bancos da região

Agência da Caixa, localizada na Avenida Cillos, precisou ser fechada após um caso positivo - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O avanço nos casos de Covid-19 voltou a afetar agências bancárias em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Bancos dos dois municípios têm suspendido atendimentos ao público, de maneira pontual, por conta de funcionários que testaram positivos para a doença.

Em Santa Bárbara, só nos primeiros 18 dias de janeiro, o Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região, aponta que 15 funcionários de várias agências da cidade foram afastados após resultados de exames positivos para a doença. Cinco deles são funcionários do Banco do Brasil, um da Caixa, outro do Santander, três do Itaú e cinco do banco Bradesco. Todas as agências seguem operando normalmente.

Em Americana, o Sindicato dos Bancários de Campinas e Região, não soube precisar o número de colaboradores afastados neste ano. No entanto, na última segunda-feira (17) a agência da Caixa, localizada na Avenida Cillos, precisou ser fechada após um caso positivo para a Covid-19. O atendimento foi retomado nesta terça, após higienização do prédio.

A agência do Itaú, também na Avenida Cillos, foi fechada temporariamente após um profissional ser afastado com suspeita para o vírus. O prédio será reaberto, nos próximos dias, após higienização no local.

A presidente do sindicato de Campinas, Ana Stela Alves de Lima, relata que a instituição tem negociado com os bancos, desde o início da pandemia, que protocolos sejam adotados para o cuidado dos bancários. “Cada banco faz o seu protocolo. A gente toma conhecimento [de casos positivos] e orienta os gestores a trabalharem com esses cuidados”, explicou.

O sindicato que abrange as agências de Santa Bárbara informou ao LIBERAL que desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, foram estabelecidos protocolos de segurança, como disponibilização de álcool e máscara para os funcionários. Além disso, foi firmado um acordo em que profissionais com comorbidades e que moram com pessoas do grupo de risco, pudessem realizar o trabalho remotamente.

Entretanto, algumas agências não disponibilizaram, ainda, itens como divisórias acrílicas em baias de atendimento e máscara de proteção para o rosto.

A instituição deve cobrar esses materiais das agências e deve rever o protocolo para as unidades orientarem os clientes a realizarem os serviços de forma online e por aplicativo, para evitar aglomeração nas unidades.