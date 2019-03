Atos em Americana e Campinas lembram morte de Marielle Franco

Nesta quinta-feira, data que marca um ano do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, as cidades de Americana e Campinas realizam atos em memória da dupla. Além de intervenções culturais e passeatas, também haverá um “rebatismo” simbólico de espaços públicos.

Os eventos são encabeçados pelo Psol em cerca de 140 cidades do País, com apoio de coletivos feministas, LGBTQ, frentes populares e outros partidos de esquerda. A relação completa de municípios está disponível no site http://psol50.org.br/. Foto: Cristobal Escobar / Agencia UNO

Em Americana, o ato acontece na Praça Tiradentes, localizada na Avenida Bandeirantes, em frente a Gama (Guarda Armanda Municipal de Americana), a partir das 18h. Segundo a vice-presidente do Psol na cidade, Beatriz Silva de Andrade, a escolha do local não foi aleatória.

“A antiga praça do avião foi onde aconteceu a primeira manifestação sobre a Marielle quando ela foi executada. Vamos fazer esse ato de vigília, levar velas, cartazes, dizendo inclusive o que Brasil não preserva a vida das pessoas que defendem os direitos humanos”, afirmou Beatriz.

O grupo levará ainda placas de rua com o nome de Marielle para distribuir entre os presentes. A peça seguirá os moldes daquela que foi quebrada pelo deputado carioca Rodrigo Amorim (PSL) no ano passado. Posteriormente, ele emoldurou um fragmento do artefato e pendurou em seu gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) como “símbolo da restauração da ordem no Rio”.

Já em Campinas o ato acontece no Largo do Rosário, no Centro, com concentração a partir das 16h, quando haverá silkagem de camisetas com o rosto de Marielle. Os interessados devem levar uma peça para ser adesivada. O ato em si começa às 17h30.

De acordo com a ex-vereadora e presidente do Psol na cidade, Marcela Moreira, o local será “rebatizado” simbolicamente como Largo do Rosário Marielle Franco às 19h.

“Vamos fazer um ato político de renomeação do largo e vamos convidar todos que, sempre que falem Largo do Rosário, acrescente o nome da Marielle em homenagem. Tentaram destruir a placa lá no Rio de Janeiro, então a gente quer reforçar essa questão. Ele (deputado Rodrigo Amorim) destruiu uma placa, mas agora milhares de cidades nomearam as suas ruas com a Marielle”, explicou Marcela.

O largo será palco de diversas apresentações culturais até às 19h30, momento no qual o grupo seguirá em caminhada até a Praça Bento Quirino, com falas políticas das entidades organizadoras durante o projeto. A última atração é a intervenção poética Mana Luta, que ocorre na Bento Quirino das 20h30 às 21h30.

UNICAMP

O IFHC (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) realiza nesta quinta-feira (14) a nomeação do Auditório II como “Auditório Marielle Franco”. A inauguração da placa está marcada para às 14h e tem o aval do diretor do IFHC, Alvaro Bianchi.

No mesmo evento ocorre o lançamento do livro “UPP: A Redução da Favela a Três Letras – Uma Análise da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro”, escrito pela própria Marielle Franco. A mediação é de Rosana Menezes.