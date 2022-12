Aterro de Americana receberá o lixo de Santa Bárbara por 4 anos

O aterro sanitário particular de Americana seguirá como destino do lixo gerado em Santa Bárbara d’Oeste. A UTGR Americana, empresa responsável pelo local, venceu uma licitação que garante o recebimento dos resíduos barbarenses por mais quatro anos.

O pregão já foi homologado pela Prefeitura de Santa Bárbara, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. A administração municipal e a empresa assinaram, nesta segunda, um contrato que estabelece o custo de R$ 5,67 milhões pelo serviço, pelo período de um ano.

Americana tem recebido o lixo da cidade vizinha desde 5 de maio. Isso porque o Aterro Municipal de Santa Bárbara está interditado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), por falta de licenças.

Aterro da UTGR já lida com resíduos sólidos de Santa Bárbara desde o mês de maio deste ano – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Em 29 de junho, a prefeitura e a UTGR haviam firmado um contrato válido por seis meses, em caráter emergencial, pelo valor de R$ 2,1 milhões.

Com o vínculo perto do fim, o Executivo abriu licitação para contratar um aterro em definitivo, pelo prazo de 48 meses, e o processo licitatório terminou com a contratação da mesma empresa que já prestava o serviço. Além da UTGR, outras três empresas participaram do pregão.

De acordo com a administração municipal, Santa Bárbara gera aproximadamente 3,5 mil toneladas de resíduos por mês, que, no aterro da UTGR, se juntam ao lixo produzido em Americana.

LIXO DE FORA. O aterro de Americana também poderá ser o destino dos resíduos gerados em Hortolândia, onde a UTGR foi declarada vencedora de uma concorrência pública neste mês, mas ainda falta a homologação, conforme o LIBERAL noticiou no último dia 22.

A empresa participou da licitação como parte de um consórcio chamado Horsam (Hortolândia Saneamento Ambiental), que também conta com a MB Engenharia e Meio Ambiente e a TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos.

O processo licitatório tem por objetivo a contratação de um “sistema integrado de limpeza pública”. Os serviços previstos incluem coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e limpeza de vias públicas.

Na Câmara de Americana, neste ano, houve dois projetos que visavam impedir o aterro local de receber o lixo de outros municípios, mas ambos foram rejeitados por falta de quórum.