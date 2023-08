Ataque a carro-forte em Santa Bárbara foi semelhante a roubo em maio

O ataque a um carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na noite desta terça-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, teve perfil semelhante a um crime que aconteceu em 16 de maio deste ano, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba não descarta a hipótese de que os assaltos foram realizados pela mesma quadrilha.

Polícia realizou coletiva na tarde desta quarta-feira para dar detalhes do caso – Foto: Claudeci Junior_LIBERAL

Aspectos equivalentes foram reconhecidos pelo delegado divisionário da Deic, Marcel William Oliveira de Sousa, e pelo diretor do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), Kleber Antônio Torquato Altale, em coletiva realizada na tarde desta quarta (16).

“Em hipótese alguma [podemos falar que é a mesma quadrilha]. O que a gente pode falar e o que o Dr. Marcel pode falar é que o tipo de armamento utilizado praticamente era o mesmo”, destacou Kleber.

“Exatamente. Fuzis calibre 7.62, 5.56 e ponto 50, o equipamento e o modus operandi convergem nos dois casos”, completou Marcel.

O caso de maio deste ano ainda está sendo investigado e ninguém foi preso. Os delegados não quiseram detalhar o andamento das investigações, apenas se limitaram a dizer que é uma situação “extremamente complexa”.

Outra hipótese levantada pelo proprietário da empresa de logística e que será investigada pela polícia é a de vazamento de informações, ou seja, de que os assaltantes sabiam exatamente o trajeto do carro-forte.

“O proprietário da empresa ficou indignado com isso e aventou essa possibilidade, é uma das hipóteses que serão investigadas pela polícia. Tudo é possível”, apontou Marcel.

Nos próximos dias, a Deic deve realizar oitivas com funcionários da equipe de segurança – que estavam no carro-forte – e com um motorista de caminhão que chegou a ser atingido por disparos.

A divisão também aguarda exames periciais de objetos apreendidos, bem como a obtenção de filmagens tanto da concessionária responsável pela Rodovia dos Bandeirantes, quanto de empresas municipais.

ENTENDA O CRIME DESTA TERÇA.

Os criminosos atacaram, por volta das 19h desta terça, um carro-forte entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no trecho de Santa Bárbara próximo ao posto Graal (SP-348), e roubaram R$ 2 milhões. O valor consta no boletim de ocorrência do caso, ao qual o LIBERAL teve acesso.

O carro-forte chegou a Piracicaba por volta das 14 horas para recolher dinheiro em algumas lotéricas. O montante seria levado a uma empresa especializada em logística de Campinas, mas foi interceptado.

Os assaltantes teriam feito a abordagem ao carro-forte com veículos utilitários (SUVs) de porte médio – dois Hyundai Creta, um de cor escura e outro branco. Os bandidos usaram fuzis para o assalto, inclusive com munição capaz de derrubar aeronaves.

No primeiro momento da abordagem, ocupantes dos carros começaram a fazer disparos contra o carro-forte. Os tiros atingiram dois vigilantes.

Acuados pelos bandidos, dois dos vigilantes saltaram do carro-forte ainda em movimento e fugiram para uma área de mata ao lado. Neste momento, um dos funcionários da empresa de segurança foi atingido na cabeça, no ombro e braço. Os vigilantes não chegaram a revidar.

Após acuarem os vigilantes, os bandidos teriam usado explosivos – segundo as testemunhas, foram três explosões – contra o carro-forte, que parou em um acostamento. Ainda durante os disparos, um motorista de um caminhão foi atingido.