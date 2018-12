Associada ao Ciesp recebe selo de ressocialização

Empresa associada ao CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) recebe como reconhecimento o selo de ressocialização no Espírito Santo.

A Vivo Sabor é uma das indústrias atuantes nos departamentos de meio ambiente e responsabilidade social do CIESP em Americana, tendo conquistado o Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho em 2012. Os diversos departamentos do CIESP apoiam as empresas da região na contínua busca pelo crescimento dos negócios e desenvolvimento das pessoas. Foto: Divulgação

Associada ao CIESP há 15 anos e com mais de 20 anos atuando no mercado de alimentação, o Grupo Vivo Sabor conta hoje com mais de 1.200 colaboradores e tem atuação em diversos estados brasileiros.

Há mais de 1 ano, o Grupo utiliza dessa mão-de-obra em uma de suas Unidades localizada no Estado do Espírito Santo, ratificando seu compromisso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade fortalecendo seus valores.

A Vivo Sabor Alimentação, empresa que compõe o Grupo Vivo Sabor – GVS, recebeu no último dia 04 de dezembro em cerimônia solene das mãos do governador, no Palácio Anchieta sede do Governo Estadual, o reconhecimento, por meio de um selo, como Empresa Parceira do Projeto.

O Selo, em seu oitavo ano, permite que os reconhecidos utilizem a marca em seus materiais de propaganda, reforçando a parceria e importância do projeto.

O programa de responsabilidade social e ressocialização do Governo do Estado do Espírito Santo e da Secretaria do Estado e da Justiça (Sejus), é reconhecido por promover a educação e profissionalismo para detentos com frentes de trabalhos diversos, na região.

A prática, que tem caráter pedagógico e perspectivas de desenvolvimento para os internos do sistema prisional, foi instituído através do decreto 2609-R, de outubro de 2010, alterado em 06/11/2014, e está em consonância com a Lei 7.210/84 (Lei da Execução Penal).

Além do benefício ético que o trabalho gera ao homem, reforça a importância da ressocialização do indivíduo na sociedade.

*As informações contidas no texto acima são de responsabilidade do anunciante.