Associação de bares e restaurantes quer indenização do poder público

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) ingressou nesta quinta-feira com ação na Justiça pedindo indenização por dano moral ao poder público, alegando que as restrições adotadas para conter a pandemia prejudicaram o setor.

A regional da Abrasel moveu ação contra as prefeituras de Americana, Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, além de outras 23 cidades. No total, 500 empresas associadas à Abrasel na região estão representadas no processo.

A associação disse que está calculando R$ 1 bilhão em indenizações nacionalmente, mas que a regional ainda não tem o valor que será pedido por cidade. Esse cálculo será feito durante o processo, segundo a Abrasel.

Associação disse que está calculando R$ 1 bilhão em indenizações para bares e restaurantes nacionalmente – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A entidade argumenta que diversos países realizaram ações de reparação às perdas de empresas de alimentação fora de casa, e que os Estados Unidos está disponibilizando U$S 29 bilhões para o setor.

Presidente da Abrasel em Campinas e Região, Matheus Mason disse que o setor ficou mais de 150 dias sem atendimento presencial, além dos prejuízos das restrições de horários. Ele calcula o fechamento de 25% das empresas e demissão de 25 mil trabalhadores.

“Enquanto houve setores que ganharam com a crise, fomos um dos mais prejudicados pelas medidas restritivas impostas. Não estamos discutindo o mérito destas iniciativas – se foram lícitas ou não – nem mesmo associando as ações na Justiça a qualquer prefeito ou governador em específico, nem à qualidade de suas decisões. Temos clareza de que as perdas provocadas no setor foram resultantes de atos do executivo municipal e estadual, portanto, cabe a estes a responsabilidade pela reparação”, afirmou o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

A Prefeitura de Americana disse que não foi citada até o momento. “Esclarece que vem seguindo o Plano São Paulo e as diretrizes estabelecidas por ele, e se necessário, tratará da questão na Justiça”, disse a administração municipal. A Prefeitura de Hortolândia informou nesta sexta-feira que ainda não foi notificada da ação e, portanto, não poderia se posicionar.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada à noite e disse que, em função do horário, não conseguiria se posicionar. Sumaré, também foi procurada no período noturno, mas não respondeu.

Prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos) se reuniu virtualmente com representantes da Abrasel nesta quinta-feira. Segundo a entidade, foi a primeira autoridade no país a dialogar com a associação para tratar de reparações.

No encontro virtual, foram discutidas tanto a ação judicial quanto as restrições atuais e a situação da pandemia neste momento. Campinas decretou toque de recolher a partir das 19h.