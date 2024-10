Assinantes do LIBERAL têm descontos de até 50% em mais de 50 lojas por meio do Club Class

Você sabia que os assinantes do LIBERAL têm descontos de até 50% em mais de 50 lojas? Ao assinar o jornal, a partir de R$ 9,90 por mês, é possível aproveitar os benefícios do Club Class, o clube de vantagens exclusivas do LIBERAL. Entre as vantagens, estão ofertas em lojas como Vivara, Netshoes e Casas Bahia, assim como comércios locais, cinema e demais meios de entretenimento.

No Club Class, o assinante conta com cupons fixos a partir de 10% de desconto nas mais de 50 lojas parceiras. Também há promoções especiais que oferecem descontos maiores em lojas físicas e online.

Club Class, do LIBERAL, oferece desconto em mais de 50 lojas – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Para compras online, basta acessar a seção Club Class, no site do LIBERAL, e escolher uma das lojas disponíveis. Ao finalizar a compra, por meio do link disponibilizado no endereço do jornal, as informações são checadas pelas bases de dados para que o desconto seja fornecido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No caso de compras presenciais, é preciso apresentar o cartão do clube. O item deve ser retirado no balcão do jornal. Para obter o cartão, basta entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99277-4145 ou ligar para o telefone fixo (19) 3471-0302.

Opções

Entre as opções de comércio com descontos exclusivos em Americana e região, estão estabelecimentos gastronômicos, de entretenimento, saúde e bem-estar, serviços, lojas, cinema e eventos infantis, entre outros.

Para os fãs de cinema, por exemplo, há 50% de desconto em ingressos para o Multiplex, no Villa Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste. O clube também oferece promoções para shows e teatro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A supervisora de assinaturas do LIBERAL, Bruna Ramalho, diz acreditar que o Club Class é um programa de valor para o jornal. “Para mim, é um orgulho encabeçar esse projeto e agregar ainda mais valor ao que oferecemos por aqui.”

“O Club Class é um grande diferencial para os assinantes do LIBERAL, que, além de ter acesso às notícias, podem fortalecer a economia local, visto que muitos parceiros da região oferecem descontos exclusivos aos nossos assinantes, assim como grandes empresas de diferentes setores, como Casas Bahia e Ponto Frio”, disse.

Como participar do Club Class?