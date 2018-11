Árvores caem em Americana após chuva na madrugada

Duas árvores caíram em Americana nesta segunda-feira (19) após as chuvas registradas durante a madrugada. Uma queda foi na Avenida São Jerônimo, na esquina com a Rua Pedro Scalco, no bairro Morada do Sol. A outra foi na Rua Rui Barbosa, no Centro – a via chegou a ficar interditada e dois carros tiveram danos. Ninguém ficou ferido. Segundo a Defesa Civil da cidade, choveu 39,6 mm nas últimas 24 horas. O volume equivale a quase um quarto do esperado para o mês, que é de cerca de 166 mm.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

A média é da SSPCJ (Sala de Situação Piracicaba, Capivari e Jundiaí), fruto de um convênio entre a Agência das Bacias PCJ e o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo).

De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Americana, a Rua Rio Branco ficou interditada das 12h às 13h para retirada da árvore e, depois desse horário, a via foi totalmente liberada. “A informação que temos é que não tivemos vítimas, apenas danos materiais em dois veículos. A Gama (Guarda Municipal de Americana) acompanhou a ação e orientou o trânsito durante esse período”, trouxe a nota. O setor responsável também foi acionado para retirada da arvore na Avenida São Jerônimo.

A Defesa Civil não registrou nenhum chamado em relação a pontos de alagamentos e de rede elétrica danificada.

A Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, registrou pontos de alagamento na manhã desta segunda-feira – choveu 52,5 mm desde o início da madrugada até às 10h, segundo a Defesa Civil da cidade. O órgão não recebeu nenhuma chamada e não registrou nenhuma ocorrência.

Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia também não registraram nenhuma ocorrência relacionada à chuva, e a reportagem não conseguiu contato com a Defesa Civil de Sumaré.

Uma frente fria derrubou as temperaturas nesta segunda-feira no Estado de São Paulo e provocou chuvas em diversas regiões. Segundo o portal Climatempo, a tendência é que nesta terça-feira o ar úmido mantenha a sensação de frio. Durante o feriado, “grande parte do interior paulista vai ter sol entre muita nebulosidade e já não há expectativa de chuva”.