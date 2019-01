Arthur é o nome mais escolhido em 2018

Arthur foi o nome mais escolhido para batizar meninos em Americana em 2018. Entre as meninas, a preferência foi Alice. A informação é da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

No ano passado, 56 bebês foram batizados com o nome Arthur no município, enquanto 54 passaram a ser chamados de Miguel. Foto: Pixabay - CC

Em 2017, a posição estava invertida entre os dois primeiros colocados do ranking. Naquele ano, o nome do arcanjo foi escolhido para batizar 90 crianças, ante 54 homônimas do rei britânico Arthur.

Entre as meninas, Alice já era o nome predileto em 2017 (foram 74 registros naquele ano e 48 em 2018). Livia foi a segunda escolha mais feita em 2018, com 42 registros.

Em terceiro lugar entre os meninos aparece Gabriel, com 40 registros. Manuela foi o terceiro nome mais popular de menina em 2018 (39 bebês). Ao todo, 2.814 bebês foram registrados em Americana em 2018.

Região

Arthur também foi o nome mais escolhido em Hortolândia, com 25 registros. Laura foi a preferência para as meninas (18). Miguel foi a escolha mais popular de 2018 em Santa Bárbara d’Oeste (31 registros), Nova Odessa (7) e Sumaré (44). Entre as meninas, Helena liderou em Santa Bárbara d’Oeste (25 bebês), Alice em Sumaré (34) e Lorena (7) em Nova Odessa.

Lista dos nomes mais registrados na Região do Polo Têxtil em 2018:

Americana – (Total de registros em 2018 – 2.814)

ARTHUR 56

MIGUEL 54

GABRIEL 40

THEO 29

LORENZO 29

HEITOR 28

DAVI 28

LUCAS 27

PEDRO 26

BERNARDO 25

ALICE 48

LIVIA 42

MANUELA 39

LORENA 36

LAURA 34

HELENA 34

VALENTINA 27

HELOISA 22

MARIA CLARA 20

MARIA LUIZA 16

Santa Bárbara (Total de registros em 2018 – 1.556)

MIGUEL 31

ARTHUR 27

HEITOR 16

GABRIEL 16

LORENZO 15

PEDRO HENRIQUE 14

DAVI LUCCA 13

THEO 10

JOAO MIGUEL 10

ENZO GABRIEL 10

HELENA 25

ALICE 23

LIVIA 19

HELOISA 17

LORENA 16

VALENTINA 14

JULIA 12

MARIA EDUARDA 11

ANA CLARA 10

LAURA 9

Hortolândia (Total de registros em 2018 – 1.663)

ARTHUR 25

GABRIEL 19

MIGUEL 18

HEITOR 18

LORENZO 17

ENZO GABRIEL 17

DAVI 15

BERNARDO 11

GUSTAVO 10

JOAO MIGUEL 9

LAURA 18

VALENTINA 17

HELENA 17

ALICE 17

SOPHIA 13

LORENA 13

MARIA EDUARDA 10

MARIA CLARA 9

MARIA JULIA 9

HELOISA 9

Sumaré (Total de registros em 2018 – 2.378)

MIGUEL 44

ARTHUR 33

HEITOR 20

DAVI 19

PEDRO HENRIQUE 18

ENZO GABRIEL 18

GABRIEL 18

DAVI LUCCA 17

MATHEUS 16

LORENZO 16

ALICE 34

VALENTINA 23

LORENA 21

ANA CLARA 17

SOPHIA 16

MARIA EDUARDA 16

LAURA 16

EMANUELLY 15

MARIA VITORIA 13

MANUELA 12

Nova Odessa 2018 (Total de registros em 2018 – 375)

MIGUEL 7

JOAO PEDRO 6

LORENZO 4

ENZO GABRIEL 4

HENRIQUE 4

JOAO MIGUEL 3

BRYAN 3

ARTHUR 3

ENRICO 3

NICOLAS 3

LORENA 7

LAURA 6

LIVIA 4

SOPHIA 4

VALENTINA 4

ALICE 4

ANA CLARA 3

ALICIA 3

MARIA LUIZA 3

HELOISA 3