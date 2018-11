Ares-PCJ divulga lista de classificação de concurso

A Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) liberou nesta quinta-feira (8) a lista dos classificados no concurso público. Clique aqui e confira a lista de classificação final do concurso.

O processo disponibilizava seis vagas de emprego, nos cargos de Assistente Administrativo, Analista de Fiscalização e Regulação (área de atuação: Contábil, Economia, Administração), Analista de Fiscalização e Regulação (área de atuação: Engenharia Civil/Sanitária) e Procurador Jurídico.

O concurso foi organizado pela Fundação Vunesp, e disponibilizava vagas com remunerações que variam entre R$ 2.840,82 e R$ 9.320,74, para jornadas de 40 horas semanais.

Segundo o edital do concurso, a convocação obedecerá à ordem de classificação, de acordo com as necessidades da ARES-PCJ, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento do edital de convocação pelo site da agência e em jornal de circulação regional. A validade do concurso é de 2 anos.

A entidade

A Ares-PCJ é um consórcio formado pelos municípios que compõe a região das bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A finalidade do consórcio é ser a autarquia responsável por regular e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico desses municípios.