Aposta de 7 números em Santa Bárbara fatura R$ 80 mil em jogo da Mega-Sena

Uma aposta registrada em Santa Bárbara d’Oeste faturou R$ 80 mil ao acertar os cinco números da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2695 aconteceu na noite deste sábado (2). A aposta foi realizada por meio do Internet Banking da Caixa e o apostador jogou sete números.

Outros ganhadores da RPT (Região do Polo Têxtil) acertaram a quadra e também foram premiados; já o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio e o valor foi para R$ 205 milhões.

Os números sorteados foram: 15-17-32-33-34-40. Ninguém acertou as seis dezenas. O próximo sorteio será nesta terça-feira (5).

Ganhadores da quadra:

Americana:

– Uma aposta simples com sete números jogados faturou R$ 2.686,44

– 20 apostas ganharam R$ 895,48 cada

Santa Bárbara d’ Oeste

– Uma aposta simples com sete números jogados faturou R$ 4.477,40

– 18 pessoas ganharam R$ 895,48 cada

Nova Odessa

– Cinco apostas simples com seis números jogados lucraram R$ 895,48 cada

Hortolândia

– Um bolão, com oito números e 30 cotas, faturou R$ 5.372,70 e 13 apostas levaram para a casa o valor de R$ 895,48 cada

Sumaré

Dois bolões, um com quatro e o outro com seis cotas, faturou R$ 895,48 cada, e outro bolão, com sete números apostados e 14 cotistas lucrou 2.686,32.