Após três anos, Anjos da Alegria abre vagas para novos voluntários

A Associação Anjos da Alegria, que trabalha voluntariamente com a humanização hospitalar através da figura do palhaço, anunciou nesta semana que está com inscrições abertas para novos voluntários. Essa é a primeira vez em três anos que novas pessoas poderão se juntar à equipe.

O trabalho da Anjos da Alegria é realizado todos os sábados, no período da tarde, nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Os voluntários precisam participar de dois treinamentos anuais, que possuem presença obrigatória, e devem estar presentes em, pelo menos, 50% das visitas aos hospitais.

Após a pandemia de Covid-19, o número de voluntários caiu de 210 para 30. As inscrições foram abertas no último sábado (22) e vão até este domingo (30), podendo ser feitas através de um formulário disponível no site anjosdaalegria.org.br. Para Fábio Polidoro, um dos fundadores, o comprometimento é de suma importância.

“A importância do pessoal participar é o despertar para o voluntariado, para ajudar o próximo, dedicação, comprometimento, isso que faz a importância de participar. A gente tem um compromisso nos hospitais, aos finais de semana, e nas entidades uma vez por mês, no último domingo de cada mês. É comprometimento”, destacou.

De volta ao HM

Durante o período pandêmico, a Anjos da Alegria deixou de atuar no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. No entanto, as atividades no local serão retomadas.

No início deste mês, a ONG (Organização Não Governamental) assinou contrato para voltar a levar alegria à unidade. O acordo foi feito entre a associação, Prefeitura de Americana e Santa Casa de Chavantes, que administra o local.

