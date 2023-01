Após saidinha no Natal, 72 detentos não retornaram aos presídios da região

Nas unidades prisionais de Hortolândia e Sumaré, 72 presos não retornaram da última saída temporária. Eles passaram a ser considerados como foragidos da Justiça e podem regredir ao regime fechado. A evasão representou 4,12% do total. De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), os reeducandos puderam deixar os respectivos presídios em 23 de dezembro de 2022 e deveriam voltar até o dia 3 de janeiro de 2023.

No período, 1.747 detentos foram beneficiados na RPT (Região do Polo Têxtil). Em Hortolândia, somente no CPP (Centro de Progressão Penitenciária), 1,5 mil receberam o privilégio. Na Penitenciária Odete Leite de Campos Critter, a P2, sairam 56 e, na Penitenciária 3, mais 34. No CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré, outros 157 presos deixaram a unidade.

Já no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, nenhum preso teve autorização judicial para a saída, pois a unidade não tem ressocializandos que cumprem pena em regime semiaberto.